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▲行政院主計總處今（31）日公布第3季國民所得（GDP）概估為3.97％，較8月預測數增加0.76個百分點。（圖／）

行政院主計總處今（31）日公布第3季國民所得（GDP）概估為3.97％，較8月預測數增加0.76個百分點。對於上修原因，主計總處說明是因為商品出口表現優於預期。主計總處也說，隨著第3季經濟成長率上修至3.97%的情況下，若第4季預測數1.12%維持不變，將推升今年全年GDP站上4.1%，較8月預測數3.9%，增加0.2個百分點。綜觀組成GDP各項目，外需方面，主計總處分析，我國輸出受到AI應用與資通產品需求維持暢旺，第3季按美元計價商品出口年增8.04％；三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長8.67。輸入部分，廠商備料及資本設備購置隨著外銷增加，第3季按美元計價商品進口年增14.95％，其中農工原料及資本設備增15.34％及25.91％，服務輸入也隨國人出國熱潮而續增，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長13.33％。輸出與輸入兩者相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻1.16個百分點。內需方面，第3季零售、餐飲營收分別年增2.47％及0.87％，加上金融市場交易熱絡，帶動證券、基金等交易手續費續增，境外旅遊也持續挹注國人國外消費。然而，內需已經連年正成長，在基數墊高情況下增幅趨緩，剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第3季民間消費實質成長1.92％，其中國人在國內消費實質成長1.12％，國人在國外消費實質成長16.10％。而政府第3季實質成長3.90％，較預測數減少0.60個百分點，對經濟成長貢獻0.53個百分點。資本形成隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升，第3季新台幣計價資本設備進口年增29.56％，國內投資財生產量亦增19.80％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，實質成長15.27％（較預測數增加0.18個百分點），對經濟成長貢獻3.67個百分點；綜計下來，第3季國內需求實質成長5.99％，對經濟成長貢獻5.13個百分點。