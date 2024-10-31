我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱康芮來襲，賴清德總統31日上午9時也親赴中央災害應變中心坐鎮，聽取各縣市防災準備後，不但向地方首長不段道謝，甚至肯定花蓮縣長徐榛蔚，向徐榛蔚表示「聽完簡報得知已經撤離三千多人，居民除了依親，也完全給予收容地方，這是非常好的事情」，但在上次山陀兒颱風來襲時，賴清德卻因對徐榛蔚提供的撤村人數資料有疑問，6度跳針質問；對此，前立委郭正亮認為，賴清德會有這樣的表現，是因為「對內政部失去信心」。郭正亮今（31）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，上次賴清德電徐榛蔚，可是當時花蓮市有撤走最嚴重、最危險的土石流區，約莫是3000多人，然而內政部給賴清德的資料中，卻沒有對危險程度做出細分，讓賴誤以為需要撤離的有8000多人。郭正亮認為，因為對內政部失去信心，所以這次面對康芮颱風，賴清德將資料看得更完整，畢竟賴當過台南市長，這種能力還是有的，對於各縣市的基本狀況，稍為比較一下就知道了。郭正亮指出，賴清德最近有在調整的趨勢，逐漸知道有些議題硬碰，自己會失分 。