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強烈颱風康芮今（31）日下午1時40分在台東登陸，台灣各地明顯受到劇烈影響，台東縣更是首當其衝，蘭嶼、綠島還出現超過14級以上破壞性強風。對此，民進黨立委莊瑞雄呼籲中央各部會，首要落實民眾疏避作為，同時要彈性調度抽水機、發電機及各種搶修機具設備等，以保障民眾身家安全。強烈颱風康芮下午從台東登陸，全台受影響，莊瑞雄呼籲民眾這段期間務必提高警覺，隨時注意最新颱風資訊，盡量避免不必要的外出，減低災害損失；在交通運輸及水電中斷等部分，他也要求交通部及經濟部，颱風過後儘速恢復交通運輸及水電民生供應。莊瑞雄指出，台東縣是重要的農業生產縣，在10月至11月這段期間，正值台東水稻成熟期，超過6千公頃水稻田，在這波強風豪雨侵襲下，可能面臨倒伏嚴重災損，將要求農業部盡速調度收穫機及烘乾機，協助稻農收割，並請農糧署及台東改良場儘速啟動受災作物實況盤點。另外，大目種釋迦及鳳梨釋迦已經進入開花期或收穫期，落花生及火龍果等也進入收穫期，還有香蕉及木瓜、茶等，莊瑞雄也要求比照颱風山陀兒重創高屏地區時，免勘災儘速撥付天然災害現金救助金，以助農民度過難關。此外 ，莊瑞雄對堅守崗位的救災、防災人員表示敬意，此次颱風估計帶來致災性強風豪雨，對於堅守崗位執勤任務及上班途中的人員，務必注意自身安全。