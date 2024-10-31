中國籍鈺洲啟航號貨輪於今(31)日上午，在新北市野柳岬0.6海浬海域擱淺，船上載運的1座橋式起重機傾倒，船上存有247噸重油及37噸輕油尚未漏油，交通部航港局及海洋委員會海洋保育署等單位針對此一擱淺案，已成立應變中心，海洋保育署並在台電核二廠抽水口、東澳漁港等處，設置攔油索等保護措施，以避免因漏油污染海洋生態。
交通部航港局局長葉協隆表示，中國籍鈺洲啟航號貨輪29日航行至新北市野柳岬0.6海浬近海滯留後下雙錨棄船，但30日已流錨，並於今(31)日上午擱淺，船上載運的1座橋式起重機傾倒，尚未漏油。
葉協隆說，該局在鈺洲啟航號貨輪擱淺後，即成立應變中心，因船上存有247噸重油及37噸輕油雖尚未漏油，經與海洋委員會海洋保育署評估後，將改以抽油方式，來處理船上的油料。
為防鈺洲啟航號貨輪漏油，已調請台灣國際造船公司所屬經認證拖力可達157噸，馬力達到1萬2000匹的浩克號拖船，從台中港出發趕赴現場，但因颱風康芮來襲，該海域海象惡劣，風急雨驟，且該輪右舷傾斜浸泡在海水，船上載運的3座橋式起重機，其中1座傾倒在礁岩上，目前拖帶可能性不大；至於先前傳出將協調中國大陸拖船投入救援，已確定無法成行，未來將由目前在基隆港待命的我國籍浩克號拖船拖帶該貨輪。
海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，航港局成立應變中心，該署第一時間同步成立污染處置組，參與應變中心會議，並負責協助衛星監控影像、污染擴散模擬預測、污染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形。
陸曉筠說，有關於預防油污外洩措施，目前已執行相關防污措施，包括關閉油閥、派員監控船體，並規劃殘油抽除計畫，於海象許可條件下，將儘速抽油，以避免因漏油污染海洋生態。
陸曉筠並指出，目前海洋保育署與新北市政府環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及台電核二廠、協和電廠入水口等處，已佈設攔油索佈圍的保護措施，萬一該輪發生漏油，希望能將海洋受到污染的範圍控制到最小。
另依海污法第33條第1項規定，發生海難致污染海洋或有污染海洋之虞時，船長及船舶所有人未採取防止、排除或減輕污染措施，如違反此項規定，將依同法50條規定處罰新台幣30萬元至3000萬元，且經主管機關依海污法第33條第2項規定得要求船長及船舶所有人採取必要之應變措施，仍未依要求執行，如違反此項規定，依同法50條規定處罰新台幣30萬元至3000萬元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
葉協隆說，該局在鈺洲啟航號貨輪擱淺後，即成立應變中心，因船上存有247噸重油及37噸輕油雖尚未漏油，經與海洋委員會海洋保育署評估後，將改以抽油方式，來處理船上的油料。
為防鈺洲啟航號貨輪漏油，已調請台灣國際造船公司所屬經認證拖力可達157噸，馬力達到1萬2000匹的浩克號拖船，從台中港出發趕赴現場，但因颱風康芮來襲，該海域海象惡劣，風急雨驟，且該輪右舷傾斜浸泡在海水，船上載運的3座橋式起重機，其中1座傾倒在礁岩上，目前拖帶可能性不大；至於先前傳出將協調中國大陸拖船投入救援，已確定無法成行，未來將由目前在基隆港待命的我國籍浩克號拖船拖帶該貨輪。
海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，航港局成立應變中心，該署第一時間同步成立污染處置組，參與應變中心會議，並負責協助衛星監控影像、污染擴散模擬預測、污染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形。
陸曉筠說，有關於預防油污外洩措施，目前已執行相關防污措施，包括關閉油閥、派員監控船體，並規劃殘油抽除計畫，於海象許可條件下，將儘速抽油，以避免因漏油污染海洋生態。
陸曉筠並指出，目前海洋保育署與新北市政府環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及台電核二廠、協和電廠入水口等處，已佈設攔油索佈圍的保護措施，萬一該輪發生漏油，希望能將海洋受到污染的範圍控制到最小。
另依海污法第33條第1項規定，發生海難致污染海洋或有污染海洋之虞時，船長及船舶所有人未採取防止、排除或減輕污染措施，如違反此項規定，將依同法50條規定處罰新台幣30萬元至3000萬元，且經主管機關依海污法第33條第2項規定得要求船長及船舶所有人採取必要之應變措施，仍未依要求執行，如違反此項規定，依同法50條規定處罰新台幣30萬元至3000萬元。