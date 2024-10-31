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▲交通部航港局局長葉協隆坐鎮應變中心處置中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺案事宜。(圖／交通部航港局提供)

▲海洋委員會海洋保育署在東澳漁港設置攔油索等保護措施，以避免因漏油污染海洋生態。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋委員會海洋保育署在台電核二廠抽水口設置攔油索等保護措施，以避免因漏油污染海洋生態。(圖／海洋保育署提供)

中國籍鈺洲啟航號貨輪於今(31)日上午，在新北市野柳岬0.6海浬海域擱淺，船上載運的1座橋式起重機傾倒，船上存有247噸重油及37噸輕油尚未漏油，交通部航港局及海洋委員會海洋保育署等單位針對此一擱淺案，已成立應變中心，海洋保育署並在台電核二廠抽水口、東澳漁港等處，設置攔油索等保護措施，以避免因漏油污染海洋生態。交通部航港局局長葉協隆表示，中國籍鈺洲啟航號貨輪29日航行至新北市野柳岬0.6海浬近海滯留後下雙錨棄船，但30日已流錨，並於今(31)日上午擱淺，船上載運的1座橋式起重機傾倒，尚未漏油。葉協隆說，該局在鈺洲啟航號貨輪擱淺後，即成立應變中心，因船上存有247噸重油及37噸輕油雖尚未漏油，經與海洋委員會海洋保育署評估後，將改以抽油方式，來處理船上的油料。為防鈺洲啟航號貨輪漏油，已調請台灣國際造船公司所屬經認證拖力可達157噸，馬力達到1萬2000匹的浩克號拖船，從台中港出發趕赴現場，但因颱風康芮來襲，該海域海象惡劣，風急雨驟，且該輪右舷傾斜浸泡在海水，船上載運的3座橋式起重機，其中1座傾倒在礁岩上，目前拖帶可能性不大；至於先前傳出將協調中國大陸拖船投入救援，已確定無法成行，未來將由目前在基隆港待命的我國籍浩克號拖船拖帶該貨輪。海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，航港局成立應變中心，該署第一時間同步成立污染處置組，參與應變中心會議，並負責協助衛星監控影像、污染擴散模擬預測、污染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形。陸曉筠說，有關於預防油污外洩措施，目前已執行相關防污措施，包括關閉油閥、派員監控船體，並規劃殘油抽除計畫，於海象許可條件下，將儘速抽油，以避免因漏油污染海洋生態。陸曉筠並指出，目前海洋保育署與新北市政府環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及台電核二廠、協和電廠入水口等處，已佈設攔油索佈圍的保護措施，萬一該輪發生漏油，希望能將海洋受到污染的範圍控制到最小。另依海污法第33條第1項規定，發生海難致污染海洋或有污染海洋之虞時，船長及船舶所有人未採取防止、排除或減輕污染措施，如違反此項規定，將依同法50條規定處罰新台幣30萬元至3000萬元，且經主管機關依海污法第33條第2項規定得要求船長及船舶所有人採取必要之應變措施，仍未依要求執行，如違反此項規定，依同法50條規定處罰新台幣30萬元至3000萬元。