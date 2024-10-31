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▲康芮颱風逐漸遠離台灣本島。（圖／翻攝氣象署官網）

強颱康芮撲台，有多架航班受影響異動，新加坡航空SQ878班機原定在今（31）日上午10時26分從樟宜機場飛往台北，已因氣候因素將起飛時間提前至上午9時40分起飛，但航行過程中仍因風雨過大難以降落，最終被迫改備降香港，並於稍早18時10分從香港返回新加坡。綜合媒體報導，新航SQ878班機受到康芮颱風影響，已先將起飛時間調整到了上午9時40分，但仍無法降落台北，在空中盤旋7小時後，臨時改在下午5時11分備降香港，而另一架新航SQ876航班，也同樣因氣候延遲起飛。據氣象署最新資料顯示，康芮颱風已減弱為中度颱風，暴風圈亦略為縮小，目前中心位置已經在嘉義西北方，未來將向北轉北北東移動，其暴風圈正籠罩臺灣及澎湖、金門、馬祖，各地風雨持續中。雖然康瑞颱風的中心稍早已經出海，不過其暴風圈仍在台灣本島的上空，部分縣市還是能感受到明顯風雨，提醒民眾持續保持警戒。