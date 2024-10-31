我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸筱晴開心慶祝頻道突破15萬訂閱。（圖／陸筱晴提供）

▲陸筱晴在樂天待了15年，自認很念舊。（圖／樂天提供）

「樂天女孩」的舞蹈總監陸筱晴，近日慶祝個人YouTube頻道突破10萬訂閱，從原先的啦啦隊成員，蛻變為高人氣舞蹈總監。4年來累積了323支影片，如今終於在競爭激烈的YouTube市場中，達到重要里程碑。她坦言頻道拍攝的開銷幾乎全靠在球場工作的收入支撐，偶爾才靠粉絲的斗內勉強打平，即便如此她依然用心經營。她也是目前中職唯一一位待在同一球隊15年的女孩，可見她的始終如一和堅持。這個頻道的創立，其實並非陸筱晴的主動決定，而是經紀人宥希的「逼迫」之下開始經營。宥希曾經營粉絲數超過40萬的音樂頻道，鼓勵她透過YouTube展示更多元的內容。早期頻道風格多樣，從玩具開箱到動漫舞蹈都有，並在疫情期間分享工作日常，吸引了大批粉絲。不論是樂天女孩寫真或單曲製作的幕後花絮，她都毫無保留地呈現給觀眾，給粉絲帶來持續的驚喜。儘管達到十萬訂閱，但陸筱晴坦言經營過程充滿挑戰。短影片的興起讓長影片觸及率大不如前，加上頻道的拍攝開銷全靠球場工作收入支撐，常有資金壓力。她時常自費購買周邊商品回饋粉絲，為增加粉絲的參與感和歸屬感而努力，「雖然辛苦，但這讓我的頻道更具特色，也讓粉絲感到溫馨。」陸筱晴在同一支球隊樂天已經待了15年，她自認是個戀舊且堅持的人，一直在這支球隊中成長與蛻變。「我喜歡棒球場這個健康的舞台，能夠在這裡跳舞、表演真的很快樂。」而看著隊友、球員來來去去，陸筱晴雖然有些不捨，但也逐漸習慣了這樣的離合，並真心為那些有更好發展的隊友送上祝福。