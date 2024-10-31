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▲川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）時常現身各式派對，卻從未出現在川普造勢。（圖／翻攝自Ivanka Trump／IG）

美國總統大選倒數6天，共和黨總統候選人川普近來頻頻在搖擺州進行最後造勢催票，並請來眾多嘉賓上台，不過，各方關注川普的大女兒、前白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）至今仍未現身於川普的造勢場合中，是否可能成為最後的造勢壓軸重新現身？伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）給出解答。根據紐約時報報導，過去這一段時間裡，可以看到伊凡卡一直在衝浪，並穿著紅色連身裙參加派對，與孩子一同泡澡，與丈夫庫許納一同遊玩，但他卻從未現身於川普的造勢。報導提到，川普前兩次競選期間，伊凡卡通常扮演著吸引女性選民的角色，出現在造勢、電視廣告、全國代表大會舞台。但在兩年前，當川普有意第三度挑戰總統選舉後，伊凡卡與她的丈夫退出了政治活動，聲稱自己將著重在孩子和家庭生活。儘管伊凡卡曾稱自己會永遠支持父親川普，但現在已是逼近最後競選活動的時刻，紐時形容，伊凡卡此時仍像個近乎沉默的觀察者，報導更提及伊凡卡過去與父親川普可能的決裂原因，她在去年曾替川普的民事詐欺案出庭作證，強調自己不知情，今年5月川普在紐約法庭封口費案面臨34項指控有罪至今，都不見伊凡卡現身造勢。各方關注伊凡卡是否可能成為川普造勢的最後壓軸，不過，庫許納先給出了解答，他強調，這個機會是零，伊凡卡早在離開華府的那一刻就下定決心，她將翻過這一頁，也會把這項決定貫徹到底，但庫許納也強調，他們當然支持川普，替他感到驕傲。