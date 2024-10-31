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湖人球星LeBron James年近40的LeBron James坦言，生涯20度入選明星賽的LeBron James，生涯對戰騎士拿下19勝3敗，場均28.5分、7.4籃板和7.3助攻。本場比賽雖然生病，但仍轟下26分，包含第三節以高達83.3%命中率，拿下14分，可惜湖人防守崩盤，最終慘敗24分。湖人近期賽程非常艱辛，幾乎都是碰上季後賽等級的強隊，其中還有背靠背的比賽，不過LeBron James仍堅持上場。LeBron表示，