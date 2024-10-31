湖人球星LeBron James今(31)日奮力攻下26分，但仍難以拯救球隊慘敗的命運。而賽後記者會上，LeBron James明顯表現出聲音沙啞，病情依舊纏身。
年近40的LeBron James坦言，「我在努力恢復健康，照顧好身體，儘量多休息、保持水分，並確保獲取充足營養，讓身體恢復過來。」
生涯20度入選明星賽的LeBron James，生涯對戰騎士拿下19勝3敗，場均28.5分、7.4籃板和7.3助攻。本場比賽雖然生病，但仍轟下26分，包含第三節以高達83.3%命中率，拿下14分，可惜湖人防守崩盤，最終慘敗24分。
LeBron James堅持抱病上場
湖人近期賽程非常艱辛，幾乎都是碰上季後賽等級的強隊，其中還有背靠背的比賽，不過LeBron James仍堅持上場。
LeBron表示，「儘管未達到平時的巔峰狀態，但很高興能在場上貢獻一己之力。」
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生涯20度入選明星賽的LeBron James，生涯對戰騎士拿下19勝3敗，場均28.5分、7.4籃板和7.3助攻。本場比賽雖然生病，但仍轟下26分，包含第三節以高達83.3%命中率，拿下14分，可惜湖人防守崩盤，最終慘敗24分。
LeBron James堅持抱病上場
湖人近期賽程非常艱辛，幾乎都是碰上季後賽等級的強隊，其中還有背靠背的比賽，不過LeBron James仍堅持上場。
LeBron表示，「儘管未達到平時的巔峰狀態，但很高興能在場上貢獻一己之力。」