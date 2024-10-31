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今年世界棒球12強賽事首度在臺北大巨蛋舉辦，中華隊今（31）日休兵一天，康芮颱風登台展現威力，捷克棒球國家隊成員抵台後也感受到台灣獨特的地理人情，幾名球員穿上雨衣穿梭在城市中，並沒有被天氣影響自己探索寶島的興致。捷克國家隊今日抵達台灣，隨即前往大巨蛋場勘。在結束正式行程後，數名捷克隊球員更是穿上雨衣「探索台北」，無懼康芮颱風威力，也讓不少台灣民眾在網路上看到後嘖嘖稱奇。官方粉專還寫道：「颱風也不能阻止我們的男孩們探索台北這座城市！」針對11月2、3日交手捷克的熱身賽，曾豪駒透露會由台鋼雄鷹左投陳柏清以及富邦悍將左投江國豪擔任先發投手，且屆時林昱珉也將會在比賽中登板。這次捷克國家隊共28名球員來台迎戰中華隊，其中有不少教練、球員有斜槓身分，包括總教練Pavel Chadim總教練是神經科醫生，投手Lukáš Hlouch、內野手Jakub Kubica在捷克最大電力傳輸公司ČEZ 工作，外野手Arnošt Dubový則是高中體育和地理老師，身兼兩份職業仍對棒球充滿熱忱。不少捷克國家隊球員還特別拿手套下場活動筋骨，對於場外颱風肆虐，還能在室內打球的感覺都十分開心。也有許多捷克球員詢問在網路上看到台灣啦啦隊帶動的「台式應援」是否出現在台捷交流賽，對於台灣的一切都充滿好奇與新鮮感。中華職棒今年特別邀請捷克國家隊來台與中華隊舉行熱身賽，不僅能讓中華隊累積實戰經驗，為12強賽提前熱身，兩國的棒球切磋交流還能加深台捷友好關係，捷克隊完成在台的熱身賽後，即將前往日本名古屋巨蛋與日本國家隊進行賽事交流。捷克隊陣容以2023年經典賽參賽陣容為班底，由Pavel Chadim 總教練領軍率領包括曾對中國投4局無安打無失分的 Daniel Padysak，敲出隊史經典賽首轟的強打者 Matej Mensik 以及曾三振掉大谷翔平的 Ondrej Satoria 等選手來台獻技。