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▲森田剛（左起）、成田凌、中村映裡子、李杏步上「第37屆東京影展」星光大道。（圖／2024TIFF）

▲森田剛將於11月來台宣傳《雨中的慾情》。（圖／2024TIFF）

日本奇幻情慾電影《雨中的慾情》由鬼才導演片山慎三執導，全景在嘉義拍攝，卡司集結成田凌、森田剛、中村映裡子（中村映里子）、李杏、竹中直人等台、日演員，攜手帶來一段衝擊尺度、前所未見的悲戀故事。金馬國際影展的亞洲首映將於下個月登場，主要演員們確定來台宣傳，11月11日的影人映後場次開賣即秒殺，網友紛紛敲碗求加開，關注相當高。《雨中的慾情》故事描述日本昭和時代無名的漫畫家義男（成田凌 飾）與小說家伊守（森田剛 飾），和魅惑的寡婦福子（中村映裡子 飾）在某個小鎮相遇，三人隨後展開奇異的同居生活，慾望與野心交織之下，彼此關係不斷拉扯並逐漸產生各種變化。電影全片在台灣嘉義取景拍攝，從最新釋出的正式預告中，可以看到嘉義街區被拍出獨特昭和懷舊氛圍，佐以瑰麗飽滿的視覺畫面，在語言、地景交錯混淆的異質時空中，捕捉渾然天成的魔幻奇觀。《雨中的慾情》入圍今年第37屆東京影展正式競賽片，主演齊聚開幕式走紅毯，華麗卡司一字排開引來大批影迷尖叫，尤其是成田凌與森田剛的合體現身，粉絲爭相搶拍要簽名；作品在東京影展世界首映後獲得各方讚賞，成田凌、中村映裡子、李杏出席映後座談，回憶台灣嘉義的拍攝點滴十分難忘。他們也將於11月來台出席金馬相關活動、宣傳作品。成田凌、中村映裡子、李杏昨（30）日出席東京影展世界首映的映後活動，3人謝謝大家的參與，談到這部電影是日本和台灣共同製作，在台灣嘉義拍攝約1個月，他們都很感謝能在台灣工作，提及去年（2023）3月拍攝時的嘉義溫差，偶爾天氣不穩定，但是日本跟台灣團隊工作人員的專業和態度，讓拍攝能順利進行，佩服兩國團隊有默契，合作天衣無縫。對於劇本角色及原著作者柘植義春的漫畫，成田凌和中村映裡子都表示由於漫畫年代久遠，一開始是先從導演片山慎三的劇本看起，原本不太理解劇本中的深層涵義，等到正式演出後就漸入佳境，他們大讚導演的執導功力強大，告訴他們要拋開以前演戲的想法，讓角色間有更多精彩互動，產生真實的情感火花。成田凌與中村映裡子也被觀眾問到，如果「調換角色」最想演出哪位？中村映裡子笑稱她最想反串男生演古怪的出版社X先生，成田凌則笑答：「我不分男女，演好自己就好了！」詼諧的氣氛讓全場大笑。原 作：柘植義春《雨中的慾情》導 演：片山慎三編 劇：片山慎三語 言：日文片 長：134分鐘主 演：成 田 凌（飾演：義男）森 田 剛（飾演：伊守）中村映裡子（飾演：福子）上映日：2024年12月27日