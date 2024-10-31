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俄羅斯一間法院對Google處以天價罰款，罰款金額高到很難寫成數字，換算成美元的話就是在「20」後面加上30個零，這一數字比全球國家GDP總額還要高，不過Google顯然不會也沒有能力支付這筆錢。綜合外媒報導，這筆罰款的起因是Google於YouTube封鎖了17家俄羅斯電視頻道的帳號，俄羅斯電視將Google告上法院，俄羅斯判決Google敗訴，勒令解除封鎖，否則罰款就會從10萬盧布逐日翻倍。而自2020年法院判決出爐至今，Google都沒有採取任何行動，於是罰款膨脹到現在超越全球國家GDP的天文數字。俄羅斯國立研究型大學高等經濟學院（HSE University）揚科夫斯基（Roman Yankovsky）表示，Google顯然不會支付這筆罰款，而俄羅斯事實上也無法迫使Google付錢。這不僅是簡單的數學問題，同時也說明俄羅斯政府對於境外企業的無能為力。Google則在最近的聲明回應表示，「我們正在處理與俄羅斯有關的法律事務，我們認為這些正在進行的法律糾紛不會產生重大不利影響」。