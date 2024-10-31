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強烈颱風康芮今（31）日清晨暴風已觸陸，中心已於下午在臺東登陸，臺灣各地明顯受到劇烈影響。農業部陳駿季部長今日再度召開農業部緊急應變小組工作會報，會中轉達中央災害應變中心總統慰勉及院長指示，實踐離災、防災、救災，積極與中央各部會及地方政府聯防合作，現於應變階段，加強土石流潛勢溪流監測紅黃色預警通報、落實疏避作為，彈性調度抽水機、穩定市場供需農產品、平穩物價等相關提示，並強調康芮颱風今至明日下午仍將風強雨驟，特別要求農業部各相關單位(機關)謹慎應對，籲請農漁民隨時注意氣象訊息加強作物防災措施。陳駿季特別責成農糧、漁畜及各產業單位密切掌握重要農產品供應情形，尤其蔬菜部分，要求農糧署應隨時掌握供需、適時調節，以確保民生供需；漁業署要就西南部沿海地區暴潮及慎防海水倒灌，加強沿海養殖漁業落實防護措施，對於南部及東部沿岸漁港漁船停靠上岸之漁工，與船東、地方政府合作完備收容安置作業，另沿海地區有強陣風發生，請強化停泊區船隻安全及碼頭繫纜作業、及布設攔木網索；林業及自然保育署在森林遊樂區管理方面，務必以多元管道公告周知已休園、關閉山屋資訊，妥善預留遊客安全返回住所時間，並應對所掌握相關山區活動人員，關注提醒避免入山。有關土石流及大規模崩塌警戒，陳駿季要求農村水保署要掌握氣象情資及公開先期預警資訊，並與相關單位、地方政府及公所保持密切聯繫，同時對於高致災風險地區，應視實際需要增加土石流及大規模崩塌警戒報次，以利民眾及早疏散撤離；要求農田水利署，對於低窪地區應加強排水，並適時支援中央應變中心調度抽水機具，同時就需進行洩洪調節之農業水庫，要確實依據SOP細胞簡訊事先通知下游居民與活動民眾疏散。陳駿季強調，各相關產業單位及改良場立即啟動災作物實況盤點，花東地區及南部部分地區水稻正值採收期，應掌握水稻倒伏情形，農業金融署參據雨量、風速等氣象精準資訊，對氣象參數型農業保險達到標準隨時公告，尤其是花蓮、臺東地區部分；秉持賴總統照顧農民美意，原則採行從寬、從速、從簡之精神，執行勘災作業及救助措施，謹慎評估免現勘之可行性，提升勘災通報效能，加速啟動相關品項救助公告、申領與農業保險協助，以利早日恢復供應量能。