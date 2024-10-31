康芮颱風於今(31)日今日下午登陸台東成功，台電高雄區營業處轄區因高雄地區位於中央山脈西側，致因風雨所造成的停電事故較為零星，截至目前造成曾經停電戶數8422戶，目前停電戶數557戶，主要停電區域包括大社、橋頭、永安區，該區營業處巡修人員正嚴陣以待，以防康芮颱風帶來強大風雨。
台電高雄區營業處處長黃志榮表示，台電高雄區營業處於康芮颱風來襲，不敢輕忽，仍依舊動員約200人，包括線路課、施工班、巡修同仁等，並出動包括昇空車25輛、吊臂車18輛、工程車35輛、抽水機24台、發電機19台，隨時待命，經統計，停電戶數8422戶，目前停電戶數557戶，主要停電區域包括大社、橋頭、永安區，該區處目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。
黃志榮說，高雄區營業處為避免康芮颱風通過中央山脈後，入夜所夾帶的逆時針旋轉環流，為中南部地區帶來強大風雨，造成停電事故，而影響用戶用電情形，仍持續加強戒備。
黃志榮並說，有關永安區因強風造成高壓線脫落事故，岡山區低壓橫擔損壞事故，該區處巡修人員均已陸續完成修復，復電完成，至於旗津區也已預防性完成人員、機具、材料進駐待命。
黃志榮指出，台電的配電自動化系統，可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶均停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。
如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用，或該區處停電通報電話07-5213646。
黃志榮並指出，台電高雄區營業處為同時增進搶修效率，與高雄市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，如遇災情搶修需要，當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也經高雄市政府各級單位第一時間處理，因此，加快復電速度，以儘速恢復供電。
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黃志榮說，高雄區營業處為避免康芮颱風通過中央山脈後，入夜所夾帶的逆時針旋轉環流，為中南部地區帶來強大風雨，造成停電事故，而影響用戶用電情形，仍持續加強戒備。
黃志榮並說，有關永安區因強風造成高壓線脫落事故，岡山區低壓橫擔損壞事故，該區處巡修人員均已陸續完成修復，復電完成，至於旗津區也已預防性完成人員、機具、材料進駐待命。
黃志榮指出，台電的配電自動化系統，可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶均停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。
如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用，或該區處停電通報電話07-5213646。
黃志榮並指出，台電高雄區營業處為同時增進搶修效率，與高雄市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，如遇災情搶修需要，當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也經高雄市政府各級單位第一時間處理，因此，加快復電速度，以儘速恢復供電。