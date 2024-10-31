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▲受到康芮颱風影響，基隆區處搶修人員正在進行設備更換。（圖／台電）

康芮颱風直撲台灣，今（31）日22縣市全面停止上班上課，不過根據氣象最新署公告，康芮颱風已於18時40分在雲林縣麥寮鄉出海，但稍早仍陸續傳出有斷電、斷網的零星消息，讓網友都相當擔心，引發討論；台電對此表示，康芮強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、高雄及屏東等5個區處共14班73人支援花蓮、台東等災情較嚴重地區。今日全台停止上班上課，許多人在家防颱，卻發現燈一閃一閃的，也有斷網的狀況發生，並發文討論，不少網友也紛紛留言說明自己遇到的狀況，其中也有人擔心詢問「之前停電弄壞我冷氣修一個六千，冷氣要先關掉嗎？」，也有人回報台北市內湖區「東湖大停電」、「電視、網路都不能用」。對此，台電表示，中颱康芮強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、高雄及屏東等5個區處共14班73人支援花蓮、台東等災情較嚴重地區。截至今日晚間8時，全國曾停電戶數654,602戶，其中523,729戶已修復，130,873戶尚未復電，包括臺東縣28,409戶、新北市23,932戶、花蓮縣22,177戶、桃園市15,458戶、宜蘭縣9,129戶、臺北市7,356戶、嘉義縣5,782戶、雲林縣4,218戶、臺中市4,046戶、臺南市2,301戶、南投縣1,959戶、高雄市1,885戶、新竹縣1,384戶、屏東縣1,305戶、基隆市906戶、彰化縣465戶、苗栗縣161戶。