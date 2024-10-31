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中華職棒今（31）日召開領隊會議，因颱風影響改為線上視訊會議。今日最重要的議程即是賽程安排與大巨蛋場次的討論，針對遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬。聯盟表示，遠雄大巨蛋公司說明主因是明年世壯運市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月的大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事。從6月到9月共4個月可安排6檔共18場例行賽的賽事。今日領隊會議針對大巨蛋提供的此版本討論，聯盟與6球團均難以接受，將再與北市府、遠雄公司進行溝通，希望大巨蛋仍以棒球賽事為優先。有關世壯運開幕式只有一天，但卻拿走長達一個月的檔期，聯盟也希望市府能評估縮短期程。不僅大巨蛋受到影響，包含世壯運使用新莊與天母球場都牽動例行賽場地的安排，特別是世壯運目前都還未提供場地使用的明確時間，都會影響明年例行賽規劃，聯盟已持續與主辦單位討論。