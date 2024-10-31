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▲派敵健身負責人邱佩芬(左)指導台電女籃彭惠貞強化背部力量。（圖／派敵健身提供）

▲近年女性自主運動意識抬頭，更多女性到健身房訓練。（圖／派敵健身提供）

▲派敵健身負責人邱佩芬(左)指導台電女籃彭惠貞強化肌群。（圖／派敵健身提供）

▲派敵健身負責人邱佩芬(左)與台電女籃彭惠貞（圖／派敵健身提供）

▲WSBL台電女籃彭惠貞。（圖／派敵健身提供）

▲WSBL台電女籃彭惠貞的訓練秘密基地。（圖／派敵健身提供）

WSBL台電女籃現役球員彭惠貞指出，雖然球隊宿舍也有健身房，但還是想找體能訓練領域更專業的教練來指導，尤其是標榜全女性運動空間的「派敵健身」「派敵健身」的創辦人邱佩芬自輔大體育系畢業，本身主修的項目是龍舟，曾在台北龍舟錦標賽女子獲得金牌。尤其在肌力與體能訓練部分，她特別增加了對於選手最辛苦的能量系統，因為200與500公尺衝刺的比賽，都是竭盡全力，她也帶領團隊親自上船，體會龍舟隊上200與500公尺的秒數，再以這個秒數作為能量系統訓練基底，最後不但在亞運拿下不錯的成績，更在台灣熱身賽拿下前三名的成績。創辦人邱佩芬強調「派敵健身」客群為30-50歲的女性，除了幫助年輕女性達到想要的身材，令她們最驕傲的是，她們幫助了無數的家庭主婦、媽媽、產後女性恢復身材，學員給她們最多的回饋是在育兒的過程，可以不這麼辛苦，而且還可以在公園蹓小孩時與他們跑跳追逐，也更有體力陪伴自己的孩子度過最珍貴的童年。近年女性自主運動意識抬頭，許多以女性為主的私人健身房如雨後春筍般的在坊間成立，這些私人健身房的擁有者及聘用的教練大多是退役運動選手或持有專業證照的教練，所以對於如何幫助現役運動員如何維持最佳體態及強化比賽所需肌群是相當有經驗且專業。創辦人邱佩芬補充表示，「我們要的不是證照達人，因此在挑選教練我非常著重在會不會教、以及有無把專業內化為有邏輯的教學系統，並且講出來的內容接地氣，是學生聽得懂的。」創辦人邱佩芬這樣說，同時也希望幫助更多的現役運動選手在最短的時間訓練出他們想要的成果。