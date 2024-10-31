WSBL台電女籃現役球員「央央」彭惠貞，在一次偶然的機會中發現一間隱蔽都市塵囂中的秘密訓練基地「派敵健身」，透過專業的重訓教練，矯正以往錯誤的觀念，並針對目前賽事及訓練需求調整出最好的體態及體能。
彭惠貞指出，雖然球隊宿舍也有健身房，但還是想找體能訓練領域更專業的教練來指導，尤其是標榜全女性運動空間的「派敵健身」，也幸虧有這裡的女教練細心一對一的調教，糾正以往對一些訓練動作錯誤的認知，因此希望能持續找這裡的教練持續訓練，避免在日後高強度的賽事中受傷也可以讓自己的體能更進化。
「派敵健身」的創辦人邱佩芬自輔大體育系畢業，本身主修的項目是龍舟，曾在台北龍舟錦標賽女子獲得金牌。據她表示，她們的訓練團隊曾經指導過女子龍舟隊，幫助台灣女子龍舟隊備戰亞運，提供量身打造的訓練內容。
尤其在肌力與體能訓練部分，她特別增加了對於選手最辛苦的能量系統，因為200與500公尺衝刺的比賽，都是竭盡全力，她也帶領團隊親自上船，體會龍舟隊上200與500公尺的秒數，再以這個秒數作為能量系統訓練基底，最後不但在亞運拿下不錯的成績，更在台灣熱身賽拿下前三名的成績。
女力崛起 健身房幫女性量身打造課程
創辦人邱佩芬強調「派敵健身」客群為30-50歲的女性，除了幫助年輕女性達到想要的身材，令她們最驕傲的是，她們幫助了無數的家庭主婦、媽媽、產後女性恢復身材，學員給她們最多的回饋是在育兒的過程，可以不這麼辛苦，而且還可以在公園蹓小孩時與他們跑跳追逐，也更有體力陪伴自己的孩子度過最珍貴的童年。
近年女性自主運動意識抬頭，許多以女性為主的私人健身房如雨後春筍般的在坊間成立，因此國內許多女子運動選手除了在代表隊內部提供的重量器材訓練之外，也紛紛向外這些私人民營健身房尋求更專業的重量訓練諮商，以調整更適合自己的需求。
這些私人健身房的擁有者及聘用的教練大多是退役運動選手或持有專業證照的教練，所以對於如何幫助現役運動員如何維持最佳體態及強化比賽所需肌群是相當有經驗且專業。
創辦人邱佩芬補充表示，現在健身教練很多，考到證照就可以授課，但教學與考試又是不同的形式，有證照不一定會教，而現在身材好及有證照已經是基本門檻。
「我們要的不是證照達人，因此在挑選教練我非常著重在會不會教、以及有無把專業內化為有邏輯的教學系統，並且講出來的內容接地氣，是學生聽得懂的。」創辦人邱佩芬這樣說，同時也希望幫助更多的現役運動選手在最短的時間訓練出他們想要的成果。
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「派敵健身」的創辦人邱佩芬自輔大體育系畢業，本身主修的項目是龍舟，曾在台北龍舟錦標賽女子獲得金牌。據她表示，她們的訓練團隊曾經指導過女子龍舟隊，幫助台灣女子龍舟隊備戰亞運，提供量身打造的訓練內容。
尤其在肌力與體能訓練部分，她特別增加了對於選手最辛苦的能量系統，因為200與500公尺衝刺的比賽，都是竭盡全力，她也帶領團隊親自上船，體會龍舟隊上200與500公尺的秒數，再以這個秒數作為能量系統訓練基底，最後不但在亞運拿下不錯的成績，更在台灣熱身賽拿下前三名的成績。
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創辦人邱佩芬強調「派敵健身」客群為30-50歲的女性，除了幫助年輕女性達到想要的身材，令她們最驕傲的是，她們幫助了無數的家庭主婦、媽媽、產後女性恢復身材，學員給她們最多的回饋是在育兒的過程，可以不這麼辛苦，而且還可以在公園蹓小孩時與他們跑跳追逐，也更有體力陪伴自己的孩子度過最珍貴的童年。
近年女性自主運動意識抬頭，許多以女性為主的私人健身房如雨後春筍般的在坊間成立，因此國內許多女子運動選手除了在代表隊內部提供的重量器材訓練之外，也紛紛向外這些私人民營健身房尋求更專業的重量訓練諮商，以調整更適合自己的需求。
這些私人健身房的擁有者及聘用的教練大多是退役運動選手或持有專業證照的教練，所以對於如何幫助現役運動員如何維持最佳體態及強化比賽所需肌群是相當有經驗且專業。
創辦人邱佩芬補充表示，現在健身教練很多，考到證照就可以授課，但教學與考試又是不同的形式，有證照不一定會教，而現在身材好及有證照已經是基本門檻。
「我們要的不是證照達人，因此在挑選教練我非常著重在會不會教、以及有無把專業內化為有邏輯的教學系統，並且講出來的內容接地氣，是學生聽得懂的。」創辦人邱佩芬這樣說，同時也希望幫助更多的現役運動選手在最短的時間訓練出他們想要的成果。