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康芮颱風襲台，原本劉德華今（31）日晚上的台北小巨蛋演唱會照常舉辦，主辦單位在入場前3個小時，才臨時宣布取消，引發粉絲不滿；網友向主辦單位「SuperDome 超級圓頂」及藝人喊話，要他們學乖，該停就停。今日下午3時，經北捷向會主辦單位協調，臨時取消劉德華演唱，但現場早已有許多粉絲排隊；演唱會取消消息一出，罵聲、哭泣聲一片，有粉絲在現場哽咽表示「等了11年」，也有粉絲不滿道，「昨天問主辦單位，他們還說不會取消」。有網友在Dcard發文表示，歌迷應該傻眼，起初可能以為會取消，結果如期舉行就趕來，現在又臨時取消。網友強調，「北捷硬起來！」盼大家颱風天還是乖乖待在家，也希望各個主辦和藝人都學乖一點，「該停就停吧。」貼文一出，其他網友也紛紛響應，留言道「早該停了，主辦單位早該有危機意識」、「主辦問題很大，台北宣佈停班停課後，還宣布如期舉行，給粉絲希望」、「超級圓頂的文章也很瞎，字裏行間都把鍋甩給北捷」。