康芮颱風襲台，原本劉德華今（31）日晚上的台北小巨蛋演唱會照常舉辦，主辦單位在入場前3個小時，才臨時宣布取消，引發粉絲不滿；網友向主辦單位「SuperDome 超級圓頂」及藝人喊話，要他們學乖，該停就停。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今日下午3時，經北捷向會主辦單位協調，臨時取消劉德華演唱，但現場早已有許多粉絲排隊；演唱會取消消息一出，罵聲、哭泣聲一片，有粉絲在現場哽咽表示「等了11年」，也有粉絲不滿道，「昨天問主辦單位，他們還說不會取消」。

有網友在Dcard發文表示，歌迷應該傻眼，起初可能以為會取消，結果如期舉行就趕來，現在又臨時取消。

網友強調，「北捷硬起來！」盼大家颱風天還是乖乖待在家，也希望各個主辦和藝人都學乖一點，「該停就停吧。」

貼文一出，其他網友也紛紛響應，留言道「早該停了，主辦單位早該有危機意識」、「主辦問題很大，台北宣佈停班停課後，還宣布如期舉行，給粉絲希望」、「超級圓頂的文章也很瞎，字裏行間都把鍋甩給北捷」。

更多「康芮颱風動態」相關新聞。

台東鐵捲門被吹爆畫面曝光！網喊話「取消颱風假」名嘴：出來上班

綠議員批3小時前才取消華仔演唱會　他酸：幫雨水增加口水？

劉德華演唱會太晚公告停辦！粉絲早已出門　顏若芳：造成極大困擾

劉德華演唱會取消！劉太太威力不比康芮小　罵爆蔣萬安：你能唱嗎

關鍵字