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▲早午餐的招牌也被康芮的強風吹歪。（圖／記者朱永強攝）

▲超商把店面大部分的鐵捲門都拉下，僅留出入口。（圖／記者朱永強攝）

▲台東市區十字路口的紅綠燈似乎壞掉了，導致車輛都必須觀察許久才敢通過。（圖／記者朱永強攝）

▲路上有許多被吹落的樹枝，就連停在路邊的機車也被吹倒。（圖／記者朱永強攝）

康芮颱風今（31）日下午1點40分從台東縣成功鎮登陸，快閃5小時，今日晚間6點40分從雲林縣麥寮鄉出海，中心已經離開台灣本島。不過《NOWnews今日新聞》記者前進台東市區，發現雖然康芮颱風已經逐漸遠離，當地的風雨依舊驚人，記者一走出門就被風吹著走，路上依舊有許多樹枝、招牌掉落，店家也幾乎都沒開店，只剩超商還在營業，路上黑漆漆一片，就連台東市新生路與中華路一段交叉路的紅綠燈似乎也被吹壞，號誌燈已經滅掉了。康芮颱風出海過後，台東市區的風雨依舊不減，一走出騎樓就可以感受到強風威力，記者在路上幾乎是被風吹著走，雨勢也相當激烈，尤其雨滴被強風吹落，打到身上仍有疼痛感。而今天台東停班停課，加上戶外風雨仍大，因此也可以發現路上幾乎沒有店家營業，如果民眾需要覓食，就必須走到超商。不過超商似乎也非常擔心風雨吹壞玻璃，店員已經將店面大部分的鐵捲門都拉下，僅留出入口讓客人可以進出，玻璃上也已經用膠帶貼上大叉叉。經過康芮肆虐後，也可以發現有更多店家的招牌被吹歪、路上還有數台機車被吹倒，甚至新生路與中華路一段交叉路口的紅綠燈也滅掉，轎車要行經十字路口時，都要放慢速度、觀察許久才敢通行。雖然康芮颱風已經逐漸遠離，不過臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低層環流還卡在東部翻不過來，所以導致東部地區風雨依舊猛烈，當康芮繼續往海峽走，中南部稍晚也會感受到新一波風雨，因此民眾仍不可大意，依舊要做好防颱準備。