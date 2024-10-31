我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jin和白種元相差26歲，但關係很好，還會一起打遊戲。（圖／Youtube《동네스타K》）

▲Jin（右）在當兵前，就有和白種元（左）一起錄製過節目，因此成為朋友。（圖／BTS X）

日前BTS成員Jin受邀出演YouTube頻道《동네스타K》，在發布的新影片中，BTS成員Jin談到他在演藝圈的好友之一，竟然是知名餐飲企業家、《黑白大廚》評審白種元，兩人相差26歲，卻有著深厚的友情，Jin表示自己最常見面的人之一就是白老師，相差26歲的他們，會通電話、一起打遊戲，說是至親也不為過。節目中主持人Jonathan問Jin：「你在演藝圈的朋友真的只有3位嗎？」對此Jin笑著回答：「並沒有那麼少啦。」他進一步透露，自己與白種元的友情相當特別，笑稱「白種元叔叔真的可以說是我真正的朋友。我其實不太喜歡講電話，比較喜歡傳訊息；但他不一樣，每次我傳訊息給他，他都會直接打電話過來。」一席話讓全場都笑出聲。Jin也提到他和白種元經常一起玩遊戲，笑說：「我們也會一起玩遊戲，總是玩同一款遊戲，他應該算是我身邊最常見面的的人。」事實上，白種元和Jin在Jin當兵前，就曾經一起錄製節目，因此漸漸成為忘年之交。此外Jin還說自己手機通訊錄裡的聯絡人並不多，比起周遭人們通常聯絡人都有2到3千人，他的聯絡人僅有約120位，包括工作夥伴、家人和朋友。Jin對此加以說明：「因為我們平時大多數時間一起拍攝，加上我本身也不喜歡出門。」解釋了自己聯絡人少的原因。