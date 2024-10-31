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台北市長蔣萬安今（30）日稍早宣布，根據中央氣象署預測，隨著颱風中心過境，康芮的強度將持續減弱，臺北市也將脫離暴風圈，11月1日臺北市風雨未達停班停課標準，因此正常上班上課，但有不少網友認為，全台風雨強勁，明天上班課仍有一定風險， 紛紛湧入蔣萬安臉書留言「？？？市長你要確定餒」、「市長 其實呢 風還挺大」、「現在狂風暴雨」、「萬安有沒有看到鐵皮在飛」，更建議蔣萬安看看風雨後可以重新評估「這風真的還是很大，冒然下此決定必付出代價，政策可以轉彎」。根據氣象署最新消息，康芮颱風已於18時40分在雲林縣麥寮鄉出海，截至今天晚上7時，北市府共接獲1273件災情通報，主要以路樹傾倒、建築物受損為主，工務局、都發局、環保局持續派員搶修，不畏風雨確保市民安全。另外，下午陸續傳出區域停電情形，市府都在第一時間向台電通報，要求儘速恢復！由於目前台北市風雨仍強勁，不少市民接獲明日正常上班上課消息，紛紛趕到憂心，湧入蔣萬安臉書留言區留言，希望市長再想看看「覺得要放假比較好，安全第一」、「要確誒」、「市長～風超級大！災情嚴重！明天是不是應該放假清理家園」、「明天可以請校長開船來接我去上學嗎」、「這次沒放假真的有夠扯，現在風雨超大欸」。