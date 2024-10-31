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美國零售巨擘亞馬遜（Amazon）9月宣布明年起取消在家上班，亞馬遜網路服務公司的執行長加曼（Matt Garman）更強硬表示，不喜歡進辦公室的員工可以選擇離職。不過，已經有超過500位不喜歡進辦公室的員工選擇連署致函給加曼，敦促他改變重返辦公室的政策。綜合外媒報導，加曼先前曾說，與自己談過的10位員工中有9位都支持重返辦公室的政策，而這封員工連署信則直接反駁加曼的說法，稱這與許多員工的實際經驗不一致，歪曲了亞馬遜工作的現實，並對加曼把與10位員工談話後的「統計結果」，解釋為重返辦公室的政策在公司廣受支持感到「震驚」。員工連署信中還舉出許多員工的真人故事，像是有醫療需求或是家庭義務，以及過長的通勤時間，導致許多人難以遵守重返辦公室的政策。一名員工表示，「我曾經為自己的工作感到自豪，並對自己在這裡的未來感到興奮。現在我不再有這種感覺了」。許多員工認為，問題不僅是政策本身，還包括公司推動政策的方式「破壞了員工的信任」。對此，亞馬遜發言人卡拉漢（Margaret Callahan）表示，理解政策改變可能對某些員工造成困難，亞馬遜已為員工提供「多種資源」來協助員工完成工作方式的過渡。