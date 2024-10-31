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▲林岱縈2025寫真桌曆，紀錄自己在球團這些年來的故事與回顧。（圖／黃天仁攝影工作室提供）

▲林岱縈推出2025寫真桌曆，大方秀出完美的身材。（圖／黃天仁攝影工作室提供）

▲萬聖節來臨，林岱縈換上應景服飾，裝扮成調皮小惡魔。（圖／黃天仁攝影工作室提供）

「零死角女神」林岱縈重磅推出2025寫真桌曆，特別邀請林志玲的御用攝影師黃天仁掌鏡，精心打造13款造型，回顧自己在球團的11年歷程。林岱縈表示，桌曆中的每一張照片、服裝、道具都象徵著她與球迷共同走過的時光，黃天仁細膩捕捉的每一束光影更是充滿深意，將她11年的點滴濃縮其中。而她為了拍寫真桌曆大方露身材，還變身小惡魔讓粉絲直呼太可愛。在這次的桌曆中，林岱縈不僅展示各款歷年球衣改造造型，還以多元風格的服裝完美詮釋知性、甜美、性感等多面魅力。她以嘻哈、街頭、美式風格，甚至加入阿美族傳統服飾，延續原住民的文化精神。同時也有情人節、聖誕節等節日裝扮也穿插其中，萬聖節的Q萌小惡魔造型更是讓粉絲直呼「想被咬一口！」林岱縈這次特地分享11年來的珍藏，包括歷年出版的年曆、粉絲贈送的卡片、禮物、開運小物等，背後都是她成長旅程中的珍貴記憶。尤其桌曆封面不是以往的球衣造型，而是林岱縈親自設計的時尚球衣，引起粉絲熱烈討論：「是不是要宣佈新身分了？」粉絲紛紛表示期待未來的驚喜。近年林岱縈跨足歌手、戲劇、主持、公益代言等領域，並在韓國推出單曲《Calculate Love》，11月9日將迎來個人演唱會的首場演出。林岱縈感慨地說：「這段時間真的是我最充實的時光，不停解鎖許多第一次的體驗。未來更精彩，和我一起回到那些珍貴的時刻吧！」