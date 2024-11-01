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▲全台最有人氣的賞櫻熱門景點「武陵農場」櫻花季眾所期待。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

▲武陵農場櫻花季住宿每年都秒殺。（圖／翻攝自武陵農場粉專）

▲「2025武陵農場櫻花季」2月份國民賓館訂房今開搶。（圖／公路總局提供）

總算等到「2025武陵農場櫻花季」開放訂位了！今（1）日上午8:30準時開搶，民眾可透過網路及電話預定國民賓館明年2月份訂房，目前管制期間暫定規劃明年2月10日至2月23日共14天。一日遊團客則預計11月10日上午9:00起開放旅行業網路登記預約；而露營區要等到12月1日早上8:00才開放網路訂位；另外住宿棲蘭、明池園區開放適量通行證開車入場方案還尚待公告。一次整理住宿資訊、交通管制時間及5大櫻花打卡點。台灣民眾熱愛賞櫻，每年各地櫻花季總擠滿觀賞人潮。位於台中市和平區海拔超過1750公尺的「武陵農場」，堪稱全台最有人氣的賞櫻熱門景點。往年每日只限6000人入場觀賞的武陵農場櫻花季，無論住宿訂房或露營，總是一開放就秒殺，目前「2025武陵農場櫻花季」管制期間暫定規劃明年2月10日至2月23日共14天。有心前往觀賞櫻花的民眾，快手刀開搶了。武陵農場為方便遊客規劃行程，公告訂房辦法◾️11月1日早上8:30開放遊客網路及電話預定國民賓館明年2月份訂房◾️12月1日早上8:00開放遊客明年2月份網路訂位◾️11月10日上午9:00起開放旅行業網路登記預約至於想要住宿棲蘭、明池園區，將給予適量通行證開車入場，不過詳細方案還需等候公告。