總算等到「2025武陵農場櫻花季」開放訂位了！今（1）日上午8:30準時開搶，民眾可透過網路及電話預定國民賓館明年2月份訂房，目前管制期間暫定規劃明年2月10日至2月23日共14天。一日遊團客則預計11月10日上午9:00起開放旅行業網路登記預約；而露營區要等到12月1日早上8:00才開放網路訂位；另外住宿棲蘭、明池園區開放適量通行證開車入場方案還尚待公告。一次整理住宿資訊、交通管制時間及5大櫻花打卡點。
台灣民眾熱愛賞櫻，每年各地櫻花季總擠滿觀賞人潮。位於台中市和平區海拔超過1750公尺的「武陵農場」，堪稱全台最有人氣的賞櫻熱門景點。最知名的5大櫻花打卡點包括醫療站前櫻花「紅粉佳人」、兆豐茶園區「櫻花群」、櫻桃楓林區「櫻花秘境」、南谷桃花莊「櫻花群」、更有綿延長達3公里「櫻花步道」。
往年每日只限6000人入場觀賞的武陵農場櫻花季，無論住宿訂房或露營，總是一開放就秒殺，目前「2025武陵農場櫻花季」管制期間暫定規劃明年2月10日至2月23日共14天。有心前往觀賞櫻花的民眾，快手刀開搶了。
📌2025年武陵農場櫻花季！2月10日至2月23日連續14天登場 訂房及交通管制
武陵農場為方便遊客規劃行程，公告訂房辦法
◾️國民賓館：11月1日早上8:30開放遊客網路及電話預定國民賓館明年2月份訂房
◾️露營區：12月1日早上8:00開放遊客明年2月份網路訂位
◾️一日遊團客：11月10日上午9:00起開放旅行業網路登記預約
網路訂房：武陵農場國民賓館線上訂房系統
訂房專線：04-25901258、04-25901259轉分機2001、2002、2003
至於想要住宿棲蘭、明池園區，將給予適量通行證開車入場，不過詳細方案還需等候公告。
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往年每日只限6000人入場觀賞的武陵農場櫻花季，無論住宿訂房或露營，總是一開放就秒殺，目前「2025武陵農場櫻花季」管制期間暫定規劃明年2月10日至2月23日共14天。有心前往觀賞櫻花的民眾，快手刀開搶了。
📌2025年武陵農場櫻花季！2月10日至2月23日連續14天登場 訂房及交通管制
武陵農場為方便遊客規劃行程，公告訂房辦法
◾️國民賓館：11月1日早上8:30開放遊客網路及電話預定國民賓館明年2月份訂房
◾️露營區：12月1日早上8:00開放遊客明年2月份網路訂位
◾️一日遊團客：11月10日上午9:00起開放旅行業網路登記預約
網路訂房：武陵農場國民賓館線上訂房系統
訂房專線：04-25901258、04-25901259轉分機2001、2002、2003
至於想要住宿棲蘭、明池園區，將給予適量通行證開車入場，不過詳細方案還需等候公告。