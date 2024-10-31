康芮颱風（國際命名：KONG-REY）以強颱巔峰之姿襲來，雖強度減弱變成中度颱風，但威力仍不容小覷，長榮航空晚間宣布，明（11月1日）往返6地航班取消。華航也調整部分航班。

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🟡長榮航空

因受康芮颱風影響，長榮航空明日取消航班如下：

桃園-香港往返航班
BR891、BR892、BR867、BR868、BR869、BR870

桃園-澳門往返航班
BR801、BR802

桃園-沖繩往返航班
BR112、BR113

桃園-大阪往返航班
BR178、BR177

桃園-成田往返航班
BR184、BR183

桃園-仁川往返航班
BR170、BR169
 

🟡華航

受康芮颱風影響，華航新增航班取消資訊如下：

10月31日

CI004/CI003 桃園往返舊金山

CI008/CI007 桃園往返洛杉磯

CI022 桃園飛往西雅圖

CI051桃園飛往雪梨

CI053桃園飛往布里斯本及奧克蘭

CI057桃園飛往墨爾本


11月1日

CI021 西雅圖飛往桃園

CI052雪梨飛往桃園

CI054奧克蘭及布里斯本飛往桃園

CI058墨爾本飛往桃園

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