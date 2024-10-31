康芮颱風（國際命名：KONG-REY）以強颱巔峰之姿襲來，雖強度減弱變成中度颱風，但威力仍不容小覷，長榮航空晚間宣布，明（11月1日）往返6地航班取消。華航也調整部分航班。
🟡長榮航空
因受康芮颱風影響，長榮航空明日取消航班如下：
桃園-香港往返航班
BR891、BR892、BR867、BR868、BR869、BR870
桃園-澳門往返航班
BR801、BR802
桃園-沖繩往返航班
BR112、BR113
桃園-大阪往返航班
BR178、BR177
桃園-成田往返航班
BR184、BR183
桃園-仁川往返航班
BR170、BR169
🟡華航
受康芮颱風影響，華航新增航班取消資訊如下：
10月31日
CI004/CI003 桃園往返舊金山
CI008/CI007 桃園往返洛杉磯
CI022 桃園飛往西雅圖
CI051桃園飛往雪梨
CI053桃園飛往布里斯本及奧克蘭
CI057桃園飛往墨爾本
11月1日
CI021 西雅圖飛往桃園
CI052雪梨飛往桃園
CI054奧克蘭及布里斯本飛往桃園
CI058墨爾本飛往桃園
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因受康芮颱風影響，長榮航空明日取消航班如下：
桃園-香港往返航班
BR891、BR892、BR867、BR868、BR869、BR870
桃園-澳門往返航班
BR801、BR802
桃園-沖繩往返航班
BR112、BR113
桃園-大阪往返航班
BR178、BR177
桃園-成田往返航班
BR184、BR183
桃園-仁川往返航班
BR170、BR169
🟡華航
受康芮颱風影響，華航新增航班取消資訊如下：
10月31日
CI004/CI003 桃園往返舊金山
CI008/CI007 桃園往返洛杉磯
CI022 桃園飛往西雅圖
CI051桃園飛往雪梨
CI053桃園飛往布里斯本及奧克蘭
CI057桃園飛往墨爾本
11月1日
CI021 西雅圖飛往桃園
CI052雪梨飛往桃園
CI054奧克蘭及布里斯本飛往桃園
CI058墨爾本飛往桃園
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