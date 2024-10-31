我是廣告 請繼續往下閱讀

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）以強颱巔峰之姿襲來，雖強度減弱變成中度颱風，但威力仍不容小覷，長榮航空晚間宣布，明（11月1日）往返6地航班取消。華航也調整部分航班。因受康芮颱風影響，長榮航空明日取消航班如下：桃園-香港往返航班BR891、BR892、BR867、BR868、BR869、BR870桃園-澳門往返航班BR801、BR802桃園-沖繩往返航班BR112、BR113桃園-大阪往返航班BR178、BR177桃園-成田往返航班BR184、BR183桃園-仁川往返航班BR170、BR169受康芮颱風影響，華航新增航班取消資訊如下：10月31日CI004/CI003 桃園往返舊金山CI008/CI007 桃園往返洛杉磯CI022 桃園飛往西雅圖CI051桃園飛往雪梨CI053桃園飛往布里斯本及奧克蘭CI057桃園飛往墨爾本11月1日CI021 西雅圖飛往桃園CI052雪梨飛往桃園CI054奧克蘭及布里斯本飛往桃園CI058墨爾本飛往桃園