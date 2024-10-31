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空運近日因康芮颱風影響不少航班停航，隨著暴風圈逐漸遠離，國內線預計明天中午11點後陸續恢復，全日預計取消140架次航班。為協助疏運旅客，民航局已協調航空公司加開班機，亦請旅客出發前先確認航班動態。民航局指出，明日立榮航空往返馬祖南、北竿航班仍全日取消，11點前，往金門、澎湖與台東航班亦取消，部分航班則延後出發。全天預計取消52架次。華信航空本島出發航班16點前均取消，全日預計取消62架次。因航班均自本島出發，離島航班恢復時間會略晚於本島。德安航空國內線明天則仍全部取消，全天預計取消26架次。民航局表示，為協助疏運旅客，今天已協調業者設法放大運能，目前已確定立榮航空明天台北往澎湖、澎湖往台中與金門往高雄將各有一班加班機，後續民航局仍會繼續協調業者，加速疏運旅客。民航局提醒，由於航空公司仍會依天候調整航班，民航局除已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，並先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。