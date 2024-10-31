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康芮襲台，各地狂風暴雨災情頻傳，目前已造成3死73傷。日前在節目上逆風發表「不應該放颱風假」的名嘴陳揮文，引發大批網友謾罵。今晚，他又在臉書發文批「颱風假是人禍」，更說：「只要多一個人，願意思考這問題，我被謾罵，沒關係的。」陳揮文稍早在臉書發文表示，「為什麼只有台灣有颱風假？，只要多一個人，願意思考這問題，我被謾罵，沒關係的」，並用文字圖檔來強調「颱風，是天災；颱風假，是人禍。It goes without saying（無庸置疑），希望我的國家越來越好，願與理性的網友共勉，謝謝」。貼文再度惹怒網友，痛罵：「你確定大家都能平安回家嗎？醫護警消是不是會更疲於奔命？」、「需要貼給你家裡附近路樹倒塌的畫面嗎！？」、「跟其他國家比？那你怎麼不考慮一下比好的地方呢？颱風假能使人民更安全、減少死傷」。其中，有網友直言：「你好像還沒搞懂你為什麼會被罵，不是因為颱風假不放人民不開心所以罵你，而是你這番言論看起來就像是拿人民的生命在開玩笑，被罵也很正常，請不要說的好像自己很理性一樣」。不過也有網友認為：「支持放颱風假為安全，但必須補上班為生計」、「支持放颱風假完，當週的假日補上班」「颱風假一直都是政治問題也是沒有辦法解決」、「提出來讓大家深思，沒啥不可」。