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▲男子出腳踹倒其他人的機車。（圖／翻攝自臉書）

▲刺青男子在路旁抽菸，隨後又踢倒身旁機車。（圖／翻攝IG）

康芮颱風來襲不只是天災，還出現人禍！今（31）日晚間一段影片在各大社群上瘋傳，影片中一位黑衣刺青男子，趁著颱風夜與朋友開著車，在新北市街區遊蕩，更衝下車踹倒路邊機車，還笑著附註，畫面瞬間引爆眾怒火。一位網友在IG上傳多則限時動態，影片中有一群年輕男子在今（31）日晚間在開著車前往新北市一處停車場，結果下一秒就衝下車踢倒紫色的機車，還打字附註「颱風天倒幾台很正常吧」。隨後一行人又拍了新影片，刺青男子繼續在路旁抽菸，又踢倒身旁機車，導致該機車倒在其他車上，看起來就像是被風吹倒，拍攝者又附註「我他X會笑死，颱風天本人，勳台」。這幾段的影片，瞬間在各大社群引爆譁然，不少網友紛紛痛批「做犯法的事還拍下來」、「車主看到可以求償了」、「為什麼這些人做壞事都會幫自己錄影存證啊」。