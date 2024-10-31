我是廣告 請繼續往下閱讀

美國富豪馬斯克（Elon Musk）在2024美國總統大選中化身「鋼鐵川粉」，力挺共和黨候選人川普（Donald Trump），不僅多次公開為川普站台，還在7大關鍵搖擺州大撒幣，每天隨機抽取1名、簽署「支持言論自由和持槍權」請願書的登記選民，贈予其100萬美元。馬斯克因此遭到費城地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）起訴，並勒令馬斯克參加週四的舉行的聽證會。然而，馬斯克週四並未現身聽證會，此舉讓他面臨藐視法庭的風險，可能會遭法院罰款。根據《路透社》報導，法院外被記者包圍得水洩不通，但主角馬斯克卻缺席了被勒令出席的聽證會，如果主審法官據而認定馬斯克藐視法庭，將可對馬斯克祭出罰款，但目前法官尚未表態。馬斯克的律師表示，已提交了法律文件，要求將此案的審理轉移到聯邦法院，待聯邦法院釐清本案的性質後再發回州法院重審。馬斯克的律師主張，檢察官對他的起訴引發了言論自由權和干預選舉的問題，而這些疑慮只能在聯邦法院審理。檢察官克拉斯納在訴訟中，將馬斯克及其「美國政治行動委員會」列為被告，訴訟指控此活動實質上是「非法抽獎」，因為只有「註冊為選民且簽署請願書者」才有資格參加，而根據賓州法律，所有抽獎活動都必須受州監管。克拉斯納也在聲明當中表示，檢察官的職責是保護公眾受到不公平貿易行為的侵害，其中就包含非法抽獎行為，檢察官也負責保護公眾在選舉公正性上免受干擾。對於馬斯克這起案件，雖然美國司法部曾「關切」可能違法，但聯邦檢察官尚未採取任何公開行動。有專家表示，馬斯克陣營尋求將本案轉移到聯邦法院，可能旨在拖延時間，至於是否能夠成功，則要看負責本案的聯邦法官決定。