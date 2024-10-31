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強颱康芮挾帶強風豪雨，預估影響至明日白天，北北基桃四縣市依據氣象署數據評估後，於晚間8時共同宣布明（1）日正常上班上課，僅烏來地區停班課。文山區萬興里里長陳峙穎稍早於臉書向蔣萬安喊話，表示北市多處路樹倒塌，大範圍停電，今晚勢必無法全部處理，希望市府能考量災後復原，重新評估明天是否上班。蔣萬安晚間8時於臉書宣布，康芮已經減弱為中度颱風，逐漸離開台灣本島，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，宣布台北市明天正常上班上課。今晚康芮颱風的風勢、雨勢來到高峰，根據中央氣象署預測，隨著颱風中心過境，康芮的強度將持續減弱，台北市也將脫離暴風圈。另外，截至今天晚上7時，台北市共接獲1273件災情通報，主要以路樹傾倒、建築物受損為主，市府將持續派員搶修，不畏風雨確保市民安全。對此，陳峙穎稍早在臉書寫下，「致北市府團隊，到處樹倒、圍籬垮、大範圍停電，電器、冰箱壞，今晚勢必無法全部處理，我認為應考量災後復原，重新評估11/1上班課決策」，並向蔣市長喊話：「地方狀況真的不太好！今晚處理不完的。劉德華演唱會取消慢半拍，停班課可以重考量嗎？」