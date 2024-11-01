2024ITF台北國際旅展於今（1）日在南港展覽館登場，將為期共4天至11月4日。此次台北國籍旅展多家飯店都有參與，甚至也推出線上旅展，而飯店住宿券與自助餐廳的吃到飽券每年都是民眾到旅展必搶商品之一，《NOWnews今日新聞》整理此次台北國際旅展中，全台共92家飯店推出的住宿券，以及49家飯店自助餐廳所推出的吃到飽餐券，全制霸超完整資訊一次看。
🟡「2024ITF台北國際旅展」飯店住宿券89家整理
📍凱撒飯店連鎖旗下9家飯店（線上＋現場銷售）
凱撒飯店連鎖將於10月24日中午12點搶先開賣「線上旅展」，推出凱撒飯店連鎖「2,699元聯合住宿券」買10張送1張，可使用在集團共9家飯店。例如使用1張，可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋、阿樹國際旅店與兩家趣淘慢旅共7家飯店。
凱撒飯店連鎖於線上旅展期間還加碼祭出「一日限定」優惠活動，各飯店指定日不同，落在10月25、28、29、30等日期。精選6家飯店推出6款期間限定住宿券及1款限定餐券，優惠最低2.9折起。
另外還有多款獨立商品最低折扣1.9折起，像是台東趣淘漫旅，四人入住逗陣家庭房只要2,099元，每人525元即可
入住。板橋凱撒推出四人入住經典家庭客房，含早餐每晚優惠5,999元等。
📍晶華酒店集團共12家飯店（線上＋現場銷售）
晶華國際酒店集團也推出住房專案和優惠餐券，並自即日起至11月4日於官網(按此)舉辦線上旅展，集團旗下台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、2家晶泉丰旅以及7家Just Sleep捷絲旅都加入銷售。
選擇多家飯店以及餐廳使用的「環遊晶華住宿券」，每組三張共9,999元。持一張3,333元可入住捷絲旅品牌旗下包含台北西門、宜蘭礁溪、台北三重、台南虎山、花蓮及高雄等七館，兩張6,666元可入住礁溪晶泉丰旅、台北晶華或晶英國際行館、三張9,999元可入住重新開幕的太魯閣晶英，山嵐客房享四人一泊一食，或甫開幕的北投晶泉丰旅泉韻家庭客房含兩客早餐，上述專案保證全年最低價。
新開幕的北投晶泉丰旅Wellspring by Silks線上旅展推出泉思家庭客房住宿券8,999元，旅展獨家優惠約2.9折，含三燔北投草山舒活健康自助早餐。礁溪晶泉丰旅則推出通用住宿券優惠直逼3折，每張僅6,600元，可選擇入住雅緻客房加壽喜燒放題與日式自助早餐，或是一家四口入住泉思家庭套房加日式自助早餐。
太魯閣晶英酒店則是推出四款住宿優惠券，當中兩天一夜的「山嵐客房一泊一食雙人住宿券」優惠價8,800元，價格最實惠，包含入住山嵐客房、享用自助式早餐，以及客房內的迷你飲品吧。
📍晶英國際行館 (僅線上銷售)
晶英國際行館本次線上旅展(按此)號稱是全年最優折扣，住宿券包含「御典侶驛/御典雙驛 平日住宿券套組」，套組內含住宿券兩張，優惠價1萬3,798元，雙人入住18坪御典房型贈兩客早餐，等於每晚6,899元。或者亦可以8,699元購買「24坪御質行驛 平日住宿券」，約7.9折雙人入住24坪擁有遼闊窗景的套房，閱讀港都閒逸與寧靜氛圍。
適逢晶英國際行館七週年慶，為回饋消費者，凡購買2組住宿券(可混搭、可累計)，加碼贈送「500元住房/雲垂樓餐飲抵用券」乙張。12月29日前持ITF住宿券於平日入住，再享第三人免費入住的空前優惠。
📍天成飯店集團7家飯店（線上＋現場銷售）
天成飯店集團也有線上旅展（按此 ），集結旗下6家飯店包含台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券最低2.7折起。入住天成文旅-蜂巢還加碼假日不加價，再享當晚消夜與早餐。如使用兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含早。
瑞穗天合國際觀光酒店則推出年度優惠平日雙人住宿券每張10,999元起，再享一泊二食下殺1.9折起。
📍寒舍集團旗下5家飯店（線上＋現場銷售）
寒舍集團集結旗下5家飯店於官網（按此）推出線上旅展，針對國旅市場推出「寒舍集團聯合住宿券」，優惠價一張5,000元，購買10張贈1張。消費者持一張至三張可入住集團旗下酒店，例如持一張雙人入住台北喜來登的「舒適客房」乙晚，或者寒居酒店入住「燁鴞客房」乙晚；持兩張，入住台北寒舍艾美酒店，享假日雙人入住「豪華客房」乙晚，及翌日雙人自助早餐。
台北艾麗加盟希爾頓國際品牌後首次參展，推出「一泊一食雙人住宿券」入住「尊貴客房」乙晚7,999元，超殺3.3折。另有「豪華客房雙人連住兩晚住宿券」1萬1,999元，每人每晚不用3,000元，超低35折優惠；至於礁溪寒沐酒店也祭出「一泊一食望岳閣雙人住宿券」每組1張售價9,999元，享最低下殺3折優惠。台北艾麗酒店還將於旅展現場祭出滿額抽獎活動，凡消費滿9,999元，即可參加抽獎，最大獎有機會入住價值42,000元的台北艾麗酒店寰宇套房。
📍福容飯店全台18家（線上＋現場銷售）
福容飯店此次線上旅展（按此）即日起至11月08日推出，其中「聯合住宿券」集結全台18家分店任選入住，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。使用一張就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起；雙人入住福容花蓮店最美海景客房，早晨眺望太平洋。用三張則可入住嘉義福容voco酒店一次住滿三天兩夜，平均一晚4,223元，相當於下殺2折，每一間都是高樓層景觀房，平日再享免費升等豪華客房。
📍國泰觀光事業全台7家（線上＋現場銷售）
國泰飯店觀光事業也是即日起至11月10日推出線上旅展（按此），匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店等，共推出超過20個品項，其中住宿券打出最低2.7折起。
「聯合住宿券」售價3500元，今年祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，消費者可以親民價格入住和逸飯店台北、桃園、台南、高雄各館。此外，慕軒飯店也在今年特別推出「經典客房住宿券」，每張售價5,200元，約2.7折，憑券入住經典客房外，還可享用GUSTOSO義大利餐廳早餐。
📍雲朗觀光集團全台5家飯店（線上＋現場銷售）
雲朗觀光集團線上旅展（按此）即日起銷售至11月4日，住宿券方面，「雲朗聯合住宿券」每張2,200元，今年票券使用上彈性升級，可於平日在集團旗下全館別作使用。使用1張聯合住宿券可入住翰品高雄、兆品嘉義基本房型一晚，若入住品文旅則需額外加價400元。使用2張票券則可入住君品雅緻客房、翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，加價400元可享2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓並加贈2位12歲以下孩童免費入住。
使用3張券即可4人入住君品酒店的家庭客房，使用5張票券可享雙人一泊二食入住雲品尊榮山景客房一晚或一泊三食入住雲品經典山景客房一晚，今年首推使用7張票券共1萬5,400元雙人入住雲品經典湖景客房。
雲品溫泉酒店則另外主打兩款住宿券，「雲品平日尊榮湖景客房住宿券」於旅展期間特惠價1萬8,000元，供雙人平日入住使用，還能享用丹彤自助餐廳一泊二食，入住期間享雲水行政酒廊禮遇。「雲品平日豪華湖景套房住宿券」旅展限定價每張2萬8,888元，入住寬敞的21坪的豪華湖景套房，並體驗一泊二食及雲水行政酒廊的高端服務。
📍台北遠東香格里拉飯店（線上＋現場銷售）
台北遠東香格里拉飯店此次線上旅展（按此）將於10月25日登場，折扣相當優惠， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。另外還有「一泊二食超值體驗」，平日雙人入住「尊榮客房」，含兩客早餐及兩客遠東CAFE午餐或晚餐 原價2萬8,628元，約享2.8折，優惠價8,100元。
最優惠的要屬「家族團體旅遊超優惠」，入住「豪華客房」平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐套組15張，原價37萬680元，約享1.9折，優惠價7萬1,235元，每張4749元，平均每晚每人只要2,375元。但是一次要購滿15張較有壓力，建議可以揪人一同團購。
📍台南遠東香格里拉飯店（線上＋現場銷售）
台南遠東香格里拉首推團購優惠套券組，兩張住宿券乙組含雙人早餐、皆可分次使用，分別為主打享有貴賓廊專屬禮遇，包含專人辦理住宿及退房程序、迷你吧免費飲品、傍晚雞尾酒及小點、套裝整燙乙套服務、預約式會議室免費使用2小時、並可視房況延遲退房禮遇的「豪華閣尊榮客房住宿乙晚」兩張券組，原價4萬6,664元、優惠價1萬元 (約22折)，平均每晚每人只要2,500元。
還有保證入住高樓層客房的「特選尊榮客房住宿乙晚」兩張券組，原價3萬9,864元、優惠價9,198元 (約2.3折)，平均每晚每人2,300元，還有機會視房況免費升等至家庭房兩中床指定房型 (203公分x168公分)，每日限量供應。
📍長榮酒店全台6家分館（線上＋現場銷售）
長榮酒店「Chill Chill旅遊趣」線上旅展（按此）即日起開賣，沿襲往年熱銷超值組合，聯合住宿券祭出套票組合：20張/套售價5萬8000元，每張平均2,900元；6張/套售價1萬9200元，每張平均3200元；此外，也提供單張住宿券3,399元。平日雙人甜蜜出遊只需持一張聯合住宿券可任選入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）雙人房一晚包含豐盛的自助式早餐；溫馨闔家旅行持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券；持三張住宿券入住長榮鳳凰酒店（礁溪）洋式客房一泊一食，房內浴池可獨享美人湯泉。
📍義大皇家酒店與義大天悅飯店（線上＋現場銷售）
義大世界內的義大皇家酒店與天悅飯店，即日起至11月10日止搶先出舉辦線上旅展。義大皇家酒店原價萬元的豪華雙人房與早餐的住宿套裝，旅展價每張4,299元，相當於用下殺2.8折。持券於2025年1月20日前入住，即可享週六免收假日加價，一般週六僅需加價500元，國定連續假期及暑假週六加價1,000元(跨年及農曆春節除外)。買10張再送1張，平均每張最低只要3,908元。
天悅飯店推出入住全新完工的菁英雅緻雙人房一晚搭配二客成人翌日自助式早餐，優惠價2,999元，持券於2025年1月20前入住，即可享週六免收假日加價，非暑假期間一般週六則僅需加價500元，國定連續假期及暑假週六加價1,000元(跨年及農曆春節除外)等優惠。買10張再送1張，平均每張最低只要2,726元。
📍福華大飯店全台8間飯店（線上＋現場銷售）
線上旅展（按此）推出「福華連鎖飯店住宿券」，旅展折扣價2,999元，買五張加贈千元抵用金，買十張再加贈一張免費住宿券，折後每張只要2,726元，優惠24折起，可入住全台八間福華分館（加價規則依各店規定），並享雙人精緻早餐。
📍JR東日本大飯店台北（線上＋現場銷售）
推住宿
券優惠最低可享25折超值優惠。11坪的「都會客房純住房券」 旅展價4,799元，「都會客房一泊一食」 住宿券含鉑麗安餐廳自助早餐兩客，旅展特惠價5,599元。 此外，擁有13坪寬敞空間的「行政尊榮客房一泊一食」住宿券， 不僅包含兩客鉑麗安自助早餐，還可享行政酒廊專屬禮遇， 住客於每日17:00至19:00的Happy Hour時段，能免費享用輕食、熱食、 哈根達斯冰淇淋及無限暢飲的各式飲品，旅展優惠價6,799元。
📍台北大倉久和酒店（線上＋現場銷售）
推出菁英客房平日住宿券，下殺至3.1折起，一晚僅要價6299元，使用期限至明年4月30日止。雙人入住菁英客房一晚，盡享極致舒適的住宿氛圍，房客還能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施。
📍新竹喜來登+台中MOXY+逢甲商旅（僅線上）
新竹喜來登旅展推出「雙人住宿券」，平日入住每張4,999元，可於11月1日起至2025年6月30日入住新竹喜來登「豪華雙人房」一晚，含兩客早餐。台中MOXY酒店及逢甲商旅則共同推出「台中聯合住宿券」，平日入住每張2,899元，可於11月1日起至2025年6月30日入住台中MOXY或逢甲商旅「標準雙人房」一晚，含兩客早餐。
📍台北圓山＋高雄圓山大飯店（線上＋現場銷售）
台北圓山飯店「平日北高圓山聯合住宿通用券」在旅展強勢回歸，單張售價3,500元，購買1本5張售價16,500元，最低優惠3.4折起，使用1張就可入住台北精緻無窗客房（不含早餐）或高雄湖景雙人客房乙晚；持2張則為高雄市景雙人套房或湖景四人家庭客房。
高雄圓山則主推「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，今年更首度加贈台北圓山西密道導覽文化之旅券2張，最殺優惠3.4折，每張售價4,980元。
📍亞都麗緻酒店
今年旅展首推17坪寬敞空間景隅套房，原價2萬9,480，特價6,999元，約是2.3折優惠，還加碼推出第三人免收價值1,500+10%元加床費。另外還有「豪華雙人房一泊二食摘星饗宴」，原價3萬3,000元，優惠價1萬1,900元，約4.9折，贈送翌日早餐兩客外，還可任選米其林一星天香樓、巴黎廳1930x高山英紀，抑或是法國外交部推薦的巴賽麗廳La Brasserie雙人用餐（每人價值4,800元+10%）。
📍高雄萬豪酒店（線上＋現場銷售）
推出線上旅展（按此），限定平日(週日至週五)住房優惠，其中「萬豪雙人行」入住經典客房一晚，贈送翌日自助早餐兩客，原價1萬9,085元，旅展優惠價僅5,399元，等於2.8折優惠。「超豪氣雙人行」含經典客房一晚，除了翌日自助早餐兩客外，加碼豪享自助餐廳晚餐兩客，原價2萬1,769元，旅展價僅7,399元，等於3.3折優惠。
專為家庭旅客設計的「萬豪闔家歡」專案，相當實惠，入住家庭客房一晚，贈送翌日自助早餐四客，原價2萬6,620元，旅展優惠價7,399元，約是2.7折優惠，等於每人每晚僅1850元。瞄準金字塔頂端客群，高雄萬豪酒店首度推出「萬豪尊享假期」專案，入住景觀尊榮套房乙晚並享有行政酒廊禮遇兩位，原價3萬4,650元，旅展特價1萬2,999元。
📍煙波飯店集團（線上＋現場銷售）
煙波集團此次「九館聯合住宿券」，20張券組，優惠價4.4萬元，單張只要2,200元，持1至2張即可入住煙波集團全台九間飯店，適用於花蓮館、宜蘭館、台南館、花時間-宜蘭傳藝、花時間-花蓮、新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣-沁海館和花蓮太魯閣-山闊館。
另外，最優惠的是「花蓮太魯閣-山闊館」，入住「行政雅緻和洋海景家庭房」白天飽覽海景、夜晚欣賞星斗，四人海景房原價3萬800元，凡於2024年12月31日前入住，假日不加價，2025年旺日優惠價只要5,100元，等於享有1.7折優惠，煙波集團表示，「此優惠創集團歷年來最優折扣！」
📍宜蘭綠舞飯店（線上＋現場銷售）
宜蘭綠舞此次主打全新房型「漓 六人極景套房」首度開賣，六人入住每人只要3,000元，上下兩層樓中樓共 40 坪的寬敞空間，二房二衛共有三張大雙人床及超大浴缸，入住換穿經典浴衣暢遊日式園區、與園區可愛萌寵近距離互動。
另還有「嵐」家庭四人房8,588元起，每人最低只要2,147元起即可入住全台最美親子飯店。「玥」雙人客房一泊二食只要5,888元、一泊三食7,288元起，含住客專屬宵夜時光、翌日活力早餐，晚餐可選蝶舞咖啡廳西式自助餐或日光璽舞 壽喜燒·割烹品嚐醬香四溢的壽喜燒套餐。現場及線上旅展消費住宿券滿額還可抽「豪華湖畔Villa 住宿券」(價值5萬7,200元)
🟡「2024ITF台北國際旅展」飯店吃到飽餐券49家整理
📍台北喜來登飯店（線上＋現場銷售）
▪️十二廚自助餐廳平日自助午餐券每組4張，原價6556元，特價5000元，約7.6折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助午餐券每組4張，原價6556元，特價4600元，約7折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助晚餐券每組4張，原價6996元，特價5600元，約8折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助晚餐券每組4張，原價6996元，特價5200元，約7.4折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助下午茶券每組4張，原價4356元，特價3000元，約6.9折。
▪️十二廚自助餐廳假日自助餐券每組4張，原價7876元，特價6600元，約84折。
▪️十二廚自助餐廳假日自助下午茶券每組4張，原價5236元，特價3800元，約7.3折。
📍台北寒舍艾美酒店（線上＋現場銷售）
▪️探索廚房平日自助午餐券每組4張，原價7436元，特價5600元，約7.5折。
▪️探索廚房平日自助午餐券每組4張，原價7436元，特價5200元，約7折。
▪️探索廚房平日自助晚餐券每組4張，原價7436元，特價6000元，約8.1折。
▪️探索廚房平日自助晚餐券每組4張，原價7436元，特價5600元，約7.5折。
▪️探索廚房平日自助下午茶券每組4張，原價4796元，特價3600元，約7.5折。
▪️探索廚房平日自助下午茶券每組4張，原價4796元，特價3400元，約7.1折。
▪️探索廚房假日自助餐券每組4張，原價8756元，特價7200元，約8.2折。
▪️探索廚房假日自助下午茶券每組4張，原價5676元，特價4400元，約78折。
📍礁溪寒沐酒店（線上＋現場銷售）
▪️MU TABLE自助餐廳平日單人晚餐券每張原價1518元，特價980元，約6.5折。
▪️MU TABLE自助餐廳假日單人晚餐券每張原價1738元，特價1180元，約6.8折。
📍晶華酒店集團-泰市場、義饗食堂等5家（線上＋現場銷售）
▪️泰市場單人平日晚餐或雙人早餐套票（5張/套）原價8690元，特價6500元，約7.5折。（晶華快閃店限定）
▪️栢麗廳平日下午茶雙人優惠券原價2376元，特價1799元，約7.6折。買10張加贈1張單人平日下午茶券。
▪️栢麗廳平日下午茶4人優惠券原價4752元，特價3399元，約7.2折。買10張加贈1張雙人平日下午茶券。
▪️栢麗廳/泰市場平日自助美饌雙人環遊券（可任選雙人栢麗廳午餐或雙人泰市場午晚餐）原價3476元，特價2699元，約7.8折。買10張加贈1張單人平日環遊午餐券。
▪️栢麗廳/泰市場平日自助美饌4人環遊券（可任選4人栢麗廳午餐或4人泰市場午晚餐）原價6952元，特價4899元，約7折。買10張加贈1張雙人平日環遊午餐券。
▪️三燔本家/三燔北投平日午餐雙人鍋物放題環遊券，原價2,376元，特價1,799元，約7.6折。
▪️三燔本家/三燔北投平日午餐四人鍋物共鍋放題環遊券，原價4,752元，特價3,399元，約7.2折。
▪️故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券(買10張加贈1張平日雙人晚餐熱饌港點吃到飽券 )原價6,156元，特價3,999元，約6.2折。
▪️義饗食堂窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵雙人券（套餐含:窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵二份、自助享用蔬食吧及哈根達斯冰淇淋無限享用）原價3,872元，特價1,999元，約5.2折
📍台北六福萬怡酒店（線上＋現場銷售）
▪️敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐套券組（5+1張）原價9768元，特價6000元，約6.1折，平均1張1000元。
▪️敘日全日餐廳＆大廳酒吧下午茶通用券每張原價2156元，特價1300元，約6折。
📍台北福華大飯店（線上＋現場銷售）
▪️彩虹座通用自助餐券每張1450元（原價1925元），買10送1，換算每張1318元，約6.8折。
▪️彩虹座午晚餐套票（每套10張）1萬4000元（原價1萬9250元），買1套送1張，換算1272元，約6.6折。
▪️彩虹座下午茶套票（每套10張）9000元，（原價1萬1550元），買1套贈1張，換算每張818元，約7折。
📍台北君悅酒店（線上＋現場銷售）
▪️「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。
▪️「凱菲屋」的平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
📍台北美福大飯店（線上＋現場銷售）
▪️彩匯自助餐廳下午茶餐4人同行券原價4840元，特價3360元，約6.9折。
▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬2100元，特價8800元，7.3折。
▪️彩匯自助餐廳單人券原價1210元，特價930元，約7.7折。
▪️彩匯自助餐廳午餐單人券5張原價8800元，特價6900元，平均每張1380元，約7.8折。
▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬7600元，特價1萬3500元，平均每張1350元，約7.7折。
▪️彩匯自助餐廳晚餐單人券5張原價1萬450元，特價8250元，平均每張1650元，約7.9折。
▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價2萬900元，特價1萬6000元，平均每張1600元，約7.7折。
📍台北遠東香格里拉（線上＋現場銷售）
▪️遠東Cafe周一至周五自助午餐或晚餐10客套組原價1萬8480元，特價1萬3550元，平均每客1355元，約7.3折。
▪️遠東Cafe周一至周五自助下午歡10客套組原價1萬1880元，特價8650元，平均每客865元，約7.3折。
📍台南遠東香格里拉（線上＋現場銷售）
▪️遠東CAFÉ周一至周五午餐或週一至週四晚餐單人券四張券組，原價5,632 元、優惠價4,320元 ，約7.7折。
📍50樓Cafe自助餐廳（線上＋現場銷售）
▪️平日周一至周五自助午/晚餐券（1客）原價1209元，特價930元，約7.7折。
▪️平日周一至周五自助午/晚餐券4客組原價4836元，特價3668元，約7.6折。
▪️平日周一至周五自助午/晚餐券10客組原價1萬2089元，特價9050元，約7.5折。
📍新竹喜來登大飯店（僅線上銷售）
▪️盛宴自助餐廳平日下午茶券原價869元/張，特價650元/張，約7.5折，買10張贈送平日單人午餐券1張，買20張贈送平日單人晚餐券1張。
▪️盛宴自助餐廳平日雙人午餐券原價2398元/張，特價2000元/張，約8.3折。
📍大倉久和大飯店（線上＋現場銷售）
▪️歐風館平日自助午餐單人券原價1408元，特價1200元，約8.5折。買10張送1張。
▪️歐風館平假日自助下午茶單人券原價986元，特價750元，約7.6折。買10張送1張。
📍JR東日本大飯店台北（線上＋現場銷售）
「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」原價1,480元+10%，旅展價1,150元，買十送一，平均下來每張1,045元。
📍台北萬豪酒店（線上＋現場銷售）
▪️Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券原價1408元，特價990元，約7折。
▪️Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券一套10張原價1萬4080元，特價9000元，約6.4折。
📍台北國泰萬怡酒店（線上＋現場銷售）
MJ Kitchen自助餐廳平日自助午餐單人券每張特價999元（約6.4折）、平日自助晚餐單人券每張特價1099元（約66折）、假日自助午餐或晚餐單人券每張特價1199元（約67折），購買滿10張再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。
📍圓山大飯店（線上＋現場銷售）
展場每日11：00限定優惠，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，最低折扣4.9折。每人限購2張。
📍台北士林萬麗酒店（僅線上＋現場銷售）
士林廚房平日午晚餐自助餐券套組（十張一組）原價1萬8480元，特價1萬1,500元，約6.2折，每張1150元能享有鱈場蟹吃到飽。
📍長榮酒店-5家酒店自助餐廳（線上＋現場銷售）
推出聯合餐券，單張售價1788元，10張/套優惠價1萬6880元，等於每張平均1688元。
▪️長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳，一張聯合餐券可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價7.6折；
▪️長榮桂冠酒店（台中）咖啡廳，一張享有雙人自助餐；
▪️長榮鳳凰酒店（礁溪），一張聯合餐券享有雙人自助早午餐兩客（不分平假日），等於每人844元；
▪️長榮文苑酒店（嘉義）咖啡廳，持一張享有平日自助午餐2客贈送金牌啤酒1瓶(600ml) 或 平日自助晚餐2客
▪️台糖長榮酒店（台南）吃遍天下自助餐廳，一張可享用平日自助午餐或晚餐2客。
📍老爺酒店集團-8家自助餐廳（線上＋現場銷售）
推出「2,080元聯合餐飲券」買10張送1張，可用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，其中共有8家吃到飽餐廳。
📍凱撒飯店連鎖-Checkers 自助餐廳、百宴自助餐廳、悅市集全日餐廳、 Lotus蓮花泰式餐廳（線上＋現場銷售）
「788元聯合自助餐券」可適用於台北3家自助餐廳（台北凱撒大飯店-Checkers 自助餐廳、台北凱達大飯店-百宴自助餐廳、台北新板希爾頓酒店-悅市集全日餐廳），以及1家泰式餐廳（板橋凱撒大飯店- Lotus蓮花泰式餐廳）享用美食。搭配買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，每人最低716元起。
📍福容飯店-福容桃園機場捷運A8店等5家酒店的自助餐廳（線上＋現場銷售）
推出美食通用券，買10送2，平均一張1,067元，可拿來吃星級Buffet自助餐，包含福容桃園機場捷運A8店、嘉義福容voco酒店、福容淡水漁人碼頭店、福容花蓮店、福容福隆店。
📍煙波集團- 全台6家飯店自助餐廳（線上＋現場銷售）
▪️「台南館－食東西自助餐廳」祭出「平假日早午餐通用券」12張券組，7.5折優惠價僅6,228元；「五六日自助晚餐雙人券」6張券組，8.2折優惠價5,154元；「平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽劵」6張券組，7.2折優惠價只要7,968元，加贈平日早午餐餐券乙張。
▪️宜蘭及花蓮地區分館則祭出聯合餐券，「饗食宜花早午餐券」5張券組，6.8折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元；「饗食宜花漫饗晚餐券」5張券組，7.9折優惠價僅4,250元，皆適用於「宜蘭館」、「蘇澳四季雙泉館」、「花蓮館」、「花蓮太魯閣」和「花時間-宜蘭傳藝」。
📍台中李方艾美酒店（線上＋現場銷售）
▪️平日自助式午餐原價1,188元，特價850元，約7.2折。
▪️平日自助式晚餐券原價1,408元，特價1,030元，約7.3折。
▪️假日自助式午晚餐券原價1,628元，特價1,250元，約7.7折。
📍高雄萬豪酒店（線上＋現場銷售）
▪️豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）午餐券買10張送2張，原價1萬2144元，特價1萬120元，約8.3折。
▪️豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）晚餐券買10張送2張，原價1萬6104元，特價1萬3420元，約8.3折。
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🟡「2024ITF台北國際旅展」飯店住宿券89家整理
📍凱撒飯店連鎖旗下9家飯店（線上＋現場銷售）
凱撒飯店連鎖將於10月24日中午12點搶先開賣「線上旅展」，推出凱撒飯店連鎖「2,699元聯合住宿券」買10張送1張，可使用在集團共9家飯店。例如使用1張，可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋、阿樹國際旅店與兩家趣淘慢旅共7家飯店。
凱撒飯店連鎖於線上旅展期間還加碼祭出「一日限定」優惠活動，各飯店指定日不同，落在10月25、28、29、30等日期。精選6家飯店推出6款期間限定住宿券及1款限定餐券，優惠最低2.9折起。
另外還有多款獨立商品最低折扣1.9折起，像是台東趣淘漫旅，四人入住逗陣家庭房只要2,099元，每人525元即可
📍晶華酒店集團共12家飯店（線上＋現場銷售）
晶華國際酒店集團也推出住房專案和優惠餐券，並自即日起至11月4日於官網(按此)舉辦線上旅展，集團旗下台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、2家晶泉丰旅以及7家Just Sleep捷絲旅都加入銷售。
選擇多家飯店以及餐廳使用的「環遊晶華住宿券」，每組三張共9,999元。持一張3,333元可入住捷絲旅品牌旗下包含台北西門、宜蘭礁溪、台北三重、台南虎山、花蓮及高雄等七館，兩張6,666元可入住礁溪晶泉丰旅、台北晶華或晶英國際行館、三張9,999元可入住重新開幕的太魯閣晶英，山嵐客房享四人一泊一食，或甫開幕的北投晶泉丰旅泉韻家庭客房含兩客早餐，上述專案保證全年最低價。
新開幕的北投晶泉丰旅Wellspring by Silks線上旅展推出泉思家庭客房住宿券8,999元，旅展獨家優惠約2.9折，含三燔北投草山舒活健康自助早餐。礁溪晶泉丰旅則推出通用住宿券優惠直逼3折，每張僅6,600元，可選擇入住雅緻客房加壽喜燒放題與日式自助早餐，或是一家四口入住泉思家庭套房加日式自助早餐。
太魯閣晶英酒店則是推出四款住宿優惠券，當中兩天一夜的「山嵐客房一泊一食雙人住宿券」優惠價8,800元，價格最實惠，包含入住山嵐客房、享用自助式早餐，以及客房內的迷你飲品吧。
📍晶英國際行館 (僅線上銷售)
晶英國際行館本次線上旅展(按此)號稱是全年最優折扣，住宿券包含「御典侶驛/御典雙驛 平日住宿券套組」，套組內含住宿券兩張，優惠價1萬3,798元，雙人入住18坪御典房型贈兩客早餐，等於每晚6,899元。或者亦可以8,699元購買「24坪御質行驛 平日住宿券」，約7.9折雙人入住24坪擁有遼闊窗景的套房，閱讀港都閒逸與寧靜氛圍。
適逢晶英國際行館七週年慶，為回饋消費者，凡購買2組住宿券(可混搭、可累計)，加碼贈送「500元住房/雲垂樓餐飲抵用券」乙張。12月29日前持ITF住宿券於平日入住，再享第三人免費入住的空前優惠。
📍天成飯店集團7家飯店（線上＋現場銷售）
天成飯店集團也有線上旅展（按此 ），集結旗下6家飯店包含台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券最低2.7折起。入住天成文旅-蜂巢還加碼假日不加價，再享當晚消夜與早餐。如使用兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含早。
瑞穗天合國際觀光酒店則推出年度優惠平日雙人住宿券每張10,999元起，再享一泊二食下殺1.9折起。
📍寒舍集團旗下5家飯店（線上＋現場銷售）
寒舍集團集結旗下5家飯店於官網（按此）推出線上旅展，針對國旅市場推出「寒舍集團聯合住宿券」，優惠價一張5,000元，購買10張贈1張。消費者持一張至三張可入住集團旗下酒店，例如持一張雙人入住台北喜來登的「舒適客房」乙晚，或者寒居酒店入住「燁鴞客房」乙晚；持兩張，入住台北寒舍艾美酒店，享假日雙人入住「豪華客房」乙晚，及翌日雙人自助早餐。
台北艾麗加盟希爾頓國際品牌後首次參展，推出「一泊一食雙人住宿券」入住「尊貴客房」乙晚7,999元，超殺3.3折。另有「豪華客房雙人連住兩晚住宿券」1萬1,999元，每人每晚不用3,000元，超低35折優惠；至於礁溪寒沐酒店也祭出「一泊一食望岳閣雙人住宿券」每組1張售價9,999元，享最低下殺3折優惠。台北艾麗酒店還將於旅展現場祭出滿額抽獎活動，凡消費滿9,999元，即可參加抽獎，最大獎有機會入住價值42,000元的台北艾麗酒店寰宇套房。
📍福容飯店全台18家（線上＋現場銷售）
福容飯店此次線上旅展（按此）即日起至11月08日推出，其中「聯合住宿券」集結全台18家分店任選入住，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。使用一張就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起；雙人入住福容花蓮店最美海景客房，早晨眺望太平洋。用三張則可入住嘉義福容voco酒店一次住滿三天兩夜，平均一晚4,223元，相當於下殺2折，每一間都是高樓層景觀房，平日再享免費升等豪華客房。
📍國泰觀光事業全台7家（線上＋現場銷售）
國泰飯店觀光事業也是即日起至11月10日推出線上旅展（按此），匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店等，共推出超過20個品項，其中住宿券打出最低2.7折起。
「聯合住宿券」售價3500元，今年祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，消費者可以親民價格入住和逸飯店台北、桃園、台南、高雄各館。此外，慕軒飯店也在今年特別推出「經典客房住宿券」，每張售價5,200元，約2.7折，憑券入住經典客房外，還可享用GUSTOSO義大利餐廳早餐。
📍雲朗觀光集團全台5家飯店（線上＋現場銷售）
雲朗觀光集團線上旅展（按此）即日起銷售至11月4日，住宿券方面，「雲朗聯合住宿券」每張2,200元，今年票券使用上彈性升級，可於平日在集團旗下全館別作使用。使用1張聯合住宿券可入住翰品高雄、兆品嘉義基本房型一晚，若入住品文旅則需額外加價400元。使用2張票券則可入住君品雅緻客房、翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，加價400元可享2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓並加贈2位12歲以下孩童免費入住。
使用3張券即可4人入住君品酒店的家庭客房，使用5張票券可享雙人一泊二食入住雲品尊榮山景客房一晚或一泊三食入住雲品經典山景客房一晚，今年首推使用7張票券共1萬5,400元雙人入住雲品經典湖景客房。
雲品溫泉酒店則另外主打兩款住宿券，「雲品平日尊榮湖景客房住宿券」於旅展期間特惠價1萬8,000元，供雙人平日入住使用，還能享用丹彤自助餐廳一泊二食，入住期間享雲水行政酒廊禮遇。「雲品平日豪華湖景套房住宿券」旅展限定價每張2萬8,888元，入住寬敞的21坪的豪華湖景套房，並體驗一泊二食及雲水行政酒廊的高端服務。
📍台北遠東香格里拉飯店（線上＋現場銷售）
台北遠東香格里拉飯店此次線上旅展（按此）將於10月25日登場，折扣相當優惠， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。另外還有「一泊二食超值體驗」，平日雙人入住「尊榮客房」，含兩客早餐及兩客遠東CAFE午餐或晚餐 原價2萬8,628元，約享2.8折，優惠價8,100元。
最優惠的要屬「家族團體旅遊超優惠」，入住「豪華客房」平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐套組15張，原價37萬680元，約享1.9折，優惠價7萬1,235元，每張4749元，平均每晚每人只要2,375元。但是一次要購滿15張較有壓力，建議可以揪人一同團購。
📍台南遠東香格里拉飯店（線上＋現場銷售）
台南遠東香格里拉首推團購優惠套券組，兩張住宿券乙組含雙人早餐、皆可分次使用，分別為主打享有貴賓廊專屬禮遇，包含專人辦理住宿及退房程序、迷你吧免費飲品、傍晚雞尾酒及小點、套裝整燙乙套服務、預約式會議室免費使用2小時、並可視房況延遲退房禮遇的「豪華閣尊榮客房住宿乙晚」兩張券組，原價4萬6,664元、優惠價1萬元 (約22折)，平均每晚每人只要2,500元。
還有保證入住高樓層客房的「特選尊榮客房住宿乙晚」兩張券組，原價3萬9,864元、優惠價9,198元 (約2.3折)，平均每晚每人2,300元，還有機會視房況免費升等至家庭房兩中床指定房型 (203公分x168公分)，每日限量供應。
📍長榮酒店全台6家分館（線上＋現場銷售）
長榮酒店「Chill Chill旅遊趣」線上旅展（按此）即日起開賣，沿襲往年熱銷超值組合，聯合住宿券祭出套票組合：20張/套售價5萬8000元，每張平均2,900元；6張/套售價1萬9200元，每張平均3200元；此外，也提供單張住宿券3,399元。平日雙人甜蜜出遊只需持一張聯合住宿券可任選入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）雙人房一晚包含豐盛的自助式早餐；溫馨闔家旅行持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券；持三張住宿券入住長榮鳳凰酒店（礁溪）洋式客房一泊一食，房內浴池可獨享美人湯泉。
📍義大皇家酒店與義大天悅飯店（線上＋現場銷售）
義大世界內的義大皇家酒店與天悅飯店，即日起至11月10日止搶先出舉辦線上旅展。義大皇家酒店原價萬元的豪華雙人房與早餐的住宿套裝，旅展價每張4,299元，相當於用下殺2.8折。持券於2025年1月20日前入住，即可享週六免收假日加價，一般週六僅需加價500元，國定連續假期及暑假週六加價1,000元(跨年及農曆春節除外)。買10張再送1張，平均每張最低只要3,908元。
天悅飯店推出入住全新完工的菁英雅緻雙人房一晚搭配二客成人翌日自助式早餐，優惠價2,999元，持券於2025年1月20前入住，即可享週六免收假日加價，非暑假期間一般週六則僅需加價500元，國定連續假期及暑假週六加價1,000元(跨年及農曆春節除外)等優惠。買10張再送1張，平均每張最低只要2,726元。
📍福華大飯店全台8間飯店（線上＋現場銷售）
線上旅展（按此）推出「福華連鎖飯店住宿券」，旅展折扣價2,999元，買五張加贈千元抵用金，買十張再加贈一張免費住宿券，折後每張只要2,726元，優惠24折起，可入住全台八間福華分館（加價規則依各店規定），並享雙人精緻早餐。
📍JR東日本大飯店台北（線上＋現場銷售）
推住宿
📍台北大倉久和酒店（線上＋現場銷售）
推出菁英客房平日住宿券，下殺至3.1折起，一晚僅要價6299元，使用期限至明年4月30日止。雙人入住菁英客房一晚，盡享極致舒適的住宿氛圍，房客還能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施。
📍新竹喜來登+台中MOXY+逢甲商旅（僅線上）
新竹喜來登旅展推出「雙人住宿券」，平日入住每張4,999元，可於11月1日起至2025年6月30日入住新竹喜來登「豪華雙人房」一晚，含兩客早餐。台中MOXY酒店及逢甲商旅則共同推出「台中聯合住宿券」，平日入住每張2,899元，可於11月1日起至2025年6月30日入住台中MOXY或逢甲商旅「標準雙人房」一晚，含兩客早餐。
📍台北圓山＋高雄圓山大飯店（線上＋現場銷售）
台北圓山飯店「平日北高圓山聯合住宿通用券」在旅展強勢回歸，單張售價3,500元，購買1本5張售價16,500元，最低優惠3.4折起，使用1張就可入住台北精緻無窗客房（不含早餐）或高雄湖景雙人客房乙晚；持2張則為高雄市景雙人套房或湖景四人家庭客房。
高雄圓山則主推「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，今年更首度加贈台北圓山西密道導覽文化之旅券2張，最殺優惠3.4折，每張售價4,980元。
📍亞都麗緻酒店
今年旅展首推17坪寬敞空間景隅套房，原價2萬9,480，特價6,999元，約是2.3折優惠，還加碼推出第三人免收價值1,500+10%元加床費。另外還有「豪華雙人房一泊二食摘星饗宴」，原價3萬3,000元，優惠價1萬1,900元，約4.9折，贈送翌日早餐兩客外，還可任選米其林一星天香樓、巴黎廳1930x高山英紀，抑或是法國外交部推薦的巴賽麗廳La Brasserie雙人用餐（每人價值4,800元+10%）。
📍高雄萬豪酒店（線上＋現場銷售）
推出線上旅展（按此），限定平日(週日至週五)住房優惠，其中「萬豪雙人行」入住經典客房一晚，贈送翌日自助早餐兩客，原價1萬9,085元，旅展優惠價僅5,399元，等於2.8折優惠。「超豪氣雙人行」含經典客房一晚，除了翌日自助早餐兩客外，加碼豪享自助餐廳晚餐兩客，原價2萬1,769元，旅展價僅7,399元，等於3.3折優惠。
專為家庭旅客設計的「萬豪闔家歡」專案，相當實惠，入住家庭客房一晚，贈送翌日自助早餐四客，原價2萬6,620元，旅展優惠價7,399元，約是2.7折優惠，等於每人每晚僅1850元。瞄準金字塔頂端客群，高雄萬豪酒店首度推出「萬豪尊享假期」專案，入住景觀尊榮套房乙晚並享有行政酒廊禮遇兩位，原價3萬4,650元，旅展特價1萬2,999元。
📍煙波飯店集團（線上＋現場銷售）
煙波集團此次「九館聯合住宿券」，20張券組，優惠價4.4萬元，單張只要2,200元，持1至2張即可入住煙波集團全台九間飯店，適用於花蓮館、宜蘭館、台南館、花時間-宜蘭傳藝、花時間-花蓮、新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣-沁海館和花蓮太魯閣-山闊館。
另外，最優惠的是「花蓮太魯閣-山闊館」，入住「行政雅緻和洋海景家庭房」白天飽覽海景、夜晚欣賞星斗，四人海景房原價3萬800元，凡於2024年12月31日前入住，假日不加價，2025年旺日優惠價只要5,100元，等於享有1.7折優惠，煙波集團表示，「此優惠創集團歷年來最優折扣！」
📍宜蘭綠舞飯店（線上＋現場銷售）
宜蘭綠舞此次主打全新房型「漓 六人極景套房」首度開賣，六人入住每人只要3,000元，上下兩層樓中樓共 40 坪的寬敞空間，二房二衛共有三張大雙人床及超大浴缸，入住換穿經典浴衣暢遊日式園區、與園區可愛萌寵近距離互動。
另還有「嵐」家庭四人房8,588元起，每人最低只要2,147元起即可入住全台最美親子飯店。「玥」雙人客房一泊二食只要5,888元、一泊三食7,288元起，含住客專屬宵夜時光、翌日活力早餐，晚餐可選蝶舞咖啡廳西式自助餐或日光璽舞 壽喜燒·割烹品嚐醬香四溢的壽喜燒套餐。現場及線上旅展消費住宿券滿額還可抽「豪華湖畔Villa 住宿券」(價值5萬7,200元)
🟡「2024ITF台北國際旅展」飯店吃到飽餐券49家整理
📍台北喜來登飯店（線上＋現場銷售）
▪️十二廚自助餐廳平日自助午餐券每組4張，原價6556元，特價5000元，約7.6折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助午餐券每組4張，原價6556元，特價4600元，約7折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助晚餐券每組4張，原價6996元，特價5600元，約8折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助晚餐券每組4張，原價6996元，特價5200元，約7.4折。
▪️十二廚自助餐廳平日自助下午茶券每組4張，原價4356元，特價3000元，約6.9折。
▪️十二廚自助餐廳假日自助餐券每組4張，原價7876元，特價6600元，約84折。
▪️十二廚自助餐廳假日自助下午茶券每組4張，原價5236元，特價3800元，約7.3折。
📍台北寒舍艾美酒店（線上＋現場銷售）
▪️探索廚房平日自助午餐券每組4張，原價7436元，特價5600元，約7.5折。
▪️探索廚房平日自助午餐券每組4張，原價7436元，特價5200元，約7折。
▪️探索廚房平日自助晚餐券每組4張，原價7436元，特價6000元，約8.1折。
▪️探索廚房平日自助晚餐券每組4張，原價7436元，特價5600元，約7.5折。
▪️探索廚房平日自助下午茶券每組4張，原價4796元，特價3600元，約7.5折。
▪️探索廚房平日自助下午茶券每組4張，原價4796元，特價3400元，約7.1折。
▪️探索廚房假日自助餐券每組4張，原價8756元，特價7200元，約8.2折。
▪️探索廚房假日自助下午茶券每組4張，原價5676元，特價4400元，約78折。
📍礁溪寒沐酒店（線上＋現場銷售）
▪️MU TABLE自助餐廳平日單人晚餐券每張原價1518元，特價980元，約6.5折。
▪️MU TABLE自助餐廳假日單人晚餐券每張原價1738元，特價1180元，約6.8折。
📍晶華酒店集團-泰市場、義饗食堂等5家（線上＋現場銷售）
▪️泰市場單人平日晚餐或雙人早餐套票（5張/套）原價8690元，特價6500元，約7.5折。（晶華快閃店限定）
▪️栢麗廳平日下午茶雙人優惠券原價2376元，特價1799元，約7.6折。買10張加贈1張單人平日下午茶券。
▪️栢麗廳平日下午茶4人優惠券原價4752元，特價3399元，約7.2折。買10張加贈1張雙人平日下午茶券。
▪️栢麗廳/泰市場平日自助美饌雙人環遊券（可任選雙人栢麗廳午餐或雙人泰市場午晚餐）原價3476元，特價2699元，約7.8折。買10張加贈1張單人平日環遊午餐券。
▪️栢麗廳/泰市場平日自助美饌4人環遊券（可任選4人栢麗廳午餐或4人泰市場午晚餐）原價6952元，特價4899元，約7折。買10張加贈1張雙人平日環遊午餐券。
▪️三燔本家/三燔北投平日午餐雙人鍋物放題環遊券，原價2,376元，特價1,799元，約7.6折。
▪️三燔本家/三燔北投平日午餐四人鍋物共鍋放題環遊券，原價4,752元，特價3,399元，約7.2折。
▪️故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券(買10張加贈1張平日雙人晚餐熱饌港點吃到飽券 )原價6,156元，特價3,999元，約6.2折。
▪️義饗食堂窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵雙人券（套餐含:窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵二份、自助享用蔬食吧及哈根達斯冰淇淋無限享用）原價3,872元，特價1,999元，約5.2折
📍台北六福萬怡酒店（線上＋現場銷售）
▪️敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐套券組（5+1張）原價9768元，特價6000元，約6.1折，平均1張1000元。
▪️敘日全日餐廳＆大廳酒吧下午茶通用券每張原價2156元，特價1300元，約6折。
📍台北福華大飯店（線上＋現場銷售）
▪️彩虹座通用自助餐券每張1450元（原價1925元），買10送1，換算每張1318元，約6.8折。
▪️彩虹座午晚餐套票（每套10張）1萬4000元（原價1萬9250元），買1套送1張，換算1272元，約6.6折。
▪️彩虹座下午茶套票（每套10張）9000元，（原價1萬1550元），買1套贈1張，換算每張818元，約7折。
📍台北君悅酒店（線上＋現場銷售）
▪️「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。
▪️「凱菲屋」的平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
📍台北美福大飯店（線上＋現場銷售）
▪️彩匯自助餐廳下午茶餐4人同行券原價4840元，特價3360元，約6.9折。
▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬2100元，特價8800元，7.3折。
▪️彩匯自助餐廳單人券原價1210元，特價930元，約7.7折。
▪️彩匯自助餐廳午餐單人券5張原價8800元，特價6900元，平均每張1380元，約7.8折。
▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬7600元，特價1萬3500元，平均每張1350元，約7.7折。
▪️彩匯自助餐廳晚餐單人券5張原價1萬450元，特價8250元，平均每張1650元，約7.9折。
▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價2萬900元，特價1萬6000元，平均每張1600元，約7.7折。
📍台北遠東香格里拉（線上＋現場銷售）
▪️遠東Cafe周一至周五自助午餐或晚餐10客套組原價1萬8480元，特價1萬3550元，平均每客1355元，約7.3折。
▪️遠東Cafe周一至周五自助下午歡10客套組原價1萬1880元，特價8650元，平均每客865元，約7.3折。
📍台南遠東香格里拉（線上＋現場銷售）
▪️遠東CAFÉ周一至周五午餐或週一至週四晚餐單人券四張券組，原價5,632 元、優惠價4,320元 ，約7.7折。
📍50樓Cafe自助餐廳（線上＋現場銷售）
▪️平日周一至周五自助午/晚餐券（1客）原價1209元，特價930元，約7.7折。
▪️平日周一至周五自助午/晚餐券4客組原價4836元，特價3668元，約7.6折。
▪️平日周一至周五自助午/晚餐券10客組原價1萬2089元，特價9050元，約7.5折。
📍新竹喜來登大飯店（僅線上銷售）
▪️盛宴自助餐廳平日下午茶券原價869元/張，特價650元/張，約7.5折，買10張贈送平日單人午餐券1張，買20張贈送平日單人晚餐券1張。
▪️盛宴自助餐廳平日雙人午餐券原價2398元/張，特價2000元/張，約8.3折。
📍大倉久和大飯店（線上＋現場銷售）
▪️歐風館平日自助午餐單人券原價1408元，特價1200元，約8.5折。買10張送1張。
▪️歐風館平假日自助下午茶單人券原價986元，特價750元，約7.6折。買10張送1張。
📍JR東日本大飯店台北（線上＋現場銷售）
「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」原價1,480元+10%，旅展價1,150元，買十送一，平均下來每張1,045元。
📍台北萬豪酒店（線上＋現場銷售）
▪️Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券原價1408元，特價990元，約7折。
▪️Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券一套10張原價1萬4080元，特價9000元，約6.4折。
📍台北國泰萬怡酒店（線上＋現場銷售）
MJ Kitchen自助餐廳平日自助午餐單人券每張特價999元（約6.4折）、平日自助晚餐單人券每張特價1099元（約66折）、假日自助午餐或晚餐單人券每張特價1199元（約67折），購買滿10張再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。
📍圓山大飯店（線上＋現場銷售）
展場每日11：00限定優惠，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，最低折扣4.9折。每人限購2張。
📍台北士林萬麗酒店（僅線上＋現場銷售）
士林廚房平日午晚餐自助餐券套組（十張一組）原價1萬8480元，特價1萬1,500元，約6.2折，每張1150元能享有鱈場蟹吃到飽。
📍長榮酒店-5家酒店自助餐廳（線上＋現場銷售）
推出聯合餐券，單張售價1788元，10張/套優惠價1萬6880元，等於每張平均1688元。
▪️長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳，一張聯合餐券可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價7.6折；
▪️長榮桂冠酒店（台中）咖啡廳，一張享有雙人自助餐；
▪️長榮鳳凰酒店（礁溪），一張聯合餐券享有雙人自助早午餐兩客（不分平假日），等於每人844元；
▪️長榮文苑酒店（嘉義）咖啡廳，持一張享有平日自助午餐2客贈送金牌啤酒1瓶(600ml) 或 平日自助晚餐2客
▪️台糖長榮酒店（台南）吃遍天下自助餐廳，一張可享用平日自助午餐或晚餐2客。
📍老爺酒店集團-8家自助餐廳（線上＋現場銷售）
推出「2,080元聯合餐飲券」買10張送1張，可用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，其中共有8家吃到飽餐廳。
📍凱撒飯店連鎖-Checkers 自助餐廳、百宴自助餐廳、悅市集全日餐廳、 Lotus蓮花泰式餐廳（線上＋現場銷售）
「788元聯合自助餐券」可適用於台北3家自助餐廳（台北凱撒大飯店-Checkers 自助餐廳、台北凱達大飯店-百宴自助餐廳、台北新板希爾頓酒店-悅市集全日餐廳），以及1家泰式餐廳（板橋凱撒大飯店- Lotus蓮花泰式餐廳）享用美食。搭配買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，每人最低716元起。
📍福容飯店-福容桃園機場捷運A8店等5家酒店的自助餐廳（線上＋現場銷售）
推出美食通用券，買10送2，平均一張1,067元，可拿來吃星級Buffet自助餐，包含福容桃園機場捷運A8店、嘉義福容voco酒店、福容淡水漁人碼頭店、福容花蓮店、福容福隆店。
📍煙波集團- 全台6家飯店自助餐廳（線上＋現場銷售）
▪️「台南館－食東西自助餐廳」祭出「平假日早午餐通用券」12張券組，7.5折優惠價僅6,228元；「五六日自助晚餐雙人券」6張券組，8.2折優惠價5,154元；「平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽劵」6張券組，7.2折優惠價只要7,968元，加贈平日早午餐餐券乙張。
▪️宜蘭及花蓮地區分館則祭出聯合餐券，「饗食宜花早午餐券」5張券組，6.8折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元；「饗食宜花漫饗晚餐券」5張券組，7.9折優惠價僅4,250元，皆適用於「宜蘭館」、「蘇澳四季雙泉館」、「花蓮館」、「花蓮太魯閣」和「花時間-宜蘭傳藝」。
📍台中李方艾美酒店（線上＋現場銷售）
▪️平日自助式午餐原價1,188元，特價850元，約7.2折。
▪️平日自助式晚餐券原價1,408元，特價1,030元，約7.3折。
▪️假日自助式午晚餐券原價1,628元，特價1,250元，約7.7折。
📍高雄萬豪酒店（線上＋現場銷售）
▪️豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）午餐券買10張送2張，原價1萬2144元，特價1萬120元，約8.3折。
▪️豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）晚餐券買10張送2張，原價1萬6104元，特價1萬3420元，約8.3折。
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