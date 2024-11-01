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颱風康芮襲台，強風豪雨夾擊下，許多「勇者航班」驚險落地，有部分航班取消或是調整飛行時間，但也有旅客面對未取消的班機擔憂安全，不敢搭乘紛紛改票，卻遭遇層層困境卡在機場。颱風康芮襲台，勇者航班直面對決颱風，驚險降落桃園機場，也有航班在空中盤旋或是轉降其他機場，部分航班則是取消或是調整起飛時間，引發熱議。只是部分航班未取消，在風雨中飛行返台，劇烈顛頗搖晃的不適感宛如大怒神讓人暈眩，仍讓旅客相當擔心安全問題，有部分轉機旅客也因此選擇退票，卻遇到與代訂機票的旅行社越洋費時核對，甚至是與當地機場溝通障礙卡關，行李難以取回等困難，導致旅客長時間奔波於機場各關口內辦理相關程序，身心俱疲。旅客楊先生原訂10月31日搭乘長榮航空回台，但看到康芮颱風發威，親友相當擔心，力勸不要冒險回台，讓楊先生決定改票延期，他直言，對於班機不停飛「匪夷所思」，在國外要越洋請代訂機票的旅行社更改機票也不方便，並擔心旅行社可能因為颱風假不方便聯繫，因此他認為應有相關機制，讓旅客比較及時進行作業。同樣今天也因擔憂安全改票的鄭小姐坦言，對於航班並未取消感到很恐慌，看到社群上飛機驚險飛航畫面相當擔憂，認為航空公司對於颱風退換票機制應該建立更明確的程序標準，可以直接與出發地的地勤溝通改票。相較於雙鐵，即便列車正常運行，但旅客若持有海上警報時間範圍內車票，未搭乘者可辦理退票，免收手續費，航班的退換票機制則較為嚴格。根據《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法 》，若航班無法依表訂時間啟程，延遲時間超過5小時，乘客也不接受安排，才可辦理退票，並免收手續費。然而若是航班未取消，即便遇到颱風，旅客自行決定改票或是取消搭乘，航空公司仍然會收取手續費或是罰金，部分票種為不可退票的，旅客也得自行吸收全額費用。長榮航空說明，旅客如欲更改航班、行程或退票，可洽各地長榮航空客服中心，或透過長榮航空官網辦理，若機票於旅行社購買，請洽原購票旅行社辦理，也可以利用長榮航空官網或長榮航空APP查詢相關訊息。華航則提供線上改票，但不包含哩程酬賓機票及辦理酬賓升等機票、多目的地與中途停留行程、行程中包含加購服務，如預購行李等，或是網站開出但經人工修改過之訂位記錄。星宇航空說明，如果航班因遇到颱風而取消，此為天候因素造成的航班異動，若辦理退票可免除退票手續費，或可免費更改至原搭乘日前後14天且相同訂位艙等及航線航班。根據星宇航空規範，若要更改機票，可透過星宇航空官方網站、App、客服中心或機場票務櫃台購買機票，請於航班起飛3小時前聯繫各地星宇航空客服中心，透過旅行社購買機票，請洽原開票旅行社進行機票更改事宜。星宇航空也說，由於颱風期間航班受影響範圍較廣，儘管航空公司已延長客服營業時間以協助旅客需求，仍可能無法立即消化湧入的大量旅客退票及改票需求。建議如果沒有急迫性的退票或更改行程的需求，可透過填寫意見回饋，客服人員將主動與旅客聯繫。朝陽科大飛航系主任盧衍良接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，航空公司航班是否可以順利成行，主要依據天氣預報中航班起降期間風向風速變化的可能性，一旦評估有超過起降標準的天氣條件存在，航班的調度就可能需要因應，可能提早或延誤起飛，假若無法找到可行的方式，就必須要取消航班。無論是提前、延後，或是取消航班，都不是一個容易的決定，後續也牽涉到旅客權益的確保，包括協助旅客更換航班或行程的一切事務。