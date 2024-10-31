我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱康芮來襲，台中市今天停止上班上課、游泳訓練中心休館，卻傳出下午有8人前往練習自由潛水，期間28歲洪姓男教練不幸溺水，被同伴發現拉上岸時，已無呼吸心跳，立即施予CPR急救並通報送醫，經搶救後仍回天乏術，事故發生原因及責任歸屬有待警方調查釐清，確切死因將由法醫相驗判定。泳訓中心表示，今日場館是租借給長期簽約的訓練團隊進行自由潛水訓練，因為是提前預約，不受颱風假影響，而入館的潛水訓練團8人，他們都是潛水教練，因場地外借，不清楚相關訓練內容。市府教育局說明，事故地點由某高中委託運動公司經營，今日配合市府宣布停班課休館一天，該潛水團自今年3月起向泳訓中心簽訂借用場地契約，每次借用2至4小時，今日因比賽在即，請求泳訓中心協助開放練習，現場另有2名值班人員，事故發生後立即提供純氧、AED，並持續關心協助家屬。針對颱風天休館仍開放潛水團體使用，致使發生溺水意外，教育局已請該高中針對違約事件，於上班日儘速依委外促參契約辦理。