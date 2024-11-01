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▲更多靠近籃框攻擊，更多低位接應和策應，這才是Victor Wembanyama的主要工作。（圖／美聯社／達志影像）

▲ 雷霆榜眼Chet Holmgren逐漸展現實力。（圖／達志影像／美聯社）

NBA新星馬刺Victor Wembanyama與雷霆Chet Holmgren出現「瑜亮情節」？日前馬刺以93：105雷霆，但Wembanyama表現掙扎，僅得6分，且僅5投1中，還出現4次失誤。然而，這場比賽的焦點卻落在兩位身高均逾210公分的年輕長人之間的較量上。Victor Wembanyama季初陷入低潮，表現未達外界期待。儘管他被視為年度最佳防守球員的有力競爭者，甚至在MVP排行榜中擁有一席之地，近期的表現卻略顯掙扎，表現不穩、命中率欠佳，且過度依賴外線投籃。開季至今四場比賽，Wembanyama平均每場得到16.5分、11個籃板和2.8次阻攻，數據雖不俗，但表現尚未達到應有水準。兩人之間的競爭源於上賽季的年度最佳新秀之爭，雖然兩人選秀時間相隔兩年，在雷霆擊潰馬刺後，Holmgren談到兩人競爭的看法：「NBA是商業聯盟，聯盟圍繞著球員競技的舞台。這些對決之所以被宣傳，是因為它們吸引了觀眾的目光，我僅將其視為一種營銷策略。」Holmgren清楚地了解NBA會利用兩人之間的「競爭」來推廣比賽，但他強調，在場上仍會一視同仁地對待每一場比賽，並將比賽視作一種商業行為。