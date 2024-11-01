NBA新星馬刺Victor Wembanyama與雷霆Chet Holmgren出現「瑜亮情節」？根據美國媒體報導，兩隊前一次交手後，Wembanyama受訪時很明顯刻意迴避het Holmgren的名字。該報導指出：「Victor完全不提對方的名字。」這場不言自明的競爭由此顯得更為耐人尋味。
日前馬刺以93：105雷霆，但Wembanyama表現掙扎，僅得6分，且僅5投1中，還出現4次失誤。然而，這場比賽的焦點卻落在兩位身高均逾210公分的年輕長人之間的較量上。Holmgren顯然狀況較佳，貢獻19分，全場10投7中，並拿下5籃板、2抄截和2阻攻，外帶3記三分球，表現完全壓過Wembanyama。
Victor Wembanyama季初陷入低潮，表現未達外界期待。儘管他被視為年度最佳防守球員的有力競爭者，甚至在MVP排行榜中擁有一席之地，近期的表現卻略顯掙扎，表現不穩、命中率欠佳，且過度依賴外線投籃。
開季至今四場比賽，Wembanyama平均每場得到16.5分、11個籃板和2.8次阻攻，數據雖不俗，但表現尚未達到應有水準。
兩長人「瑜亮情節」被放大
兩人之間的競爭源於上賽季的年度最佳新秀之爭，雖然兩人選秀時間相隔兩年，但在職業生涯初期兩人都有著「獨角獸」般的臂展和全面技術，兩人風格相近，也被外界拿來對比。
在雷霆擊潰馬刺後，Holmgren談到兩人競爭的看法：「NBA是商業聯盟，聯盟圍繞著球員競技的舞台。這些對決之所以被宣傳，是因為它們吸引了觀眾的目光，我僅將其視為一種營銷策略。」
Holmgren清楚地了解NBA會利用兩人之間的「競爭」來推廣比賽，但他強調，在場上仍會一視同仁地對待每一場比賽，並將比賽視作一種商業行為。
Wembanyama雖然也試圖保持理性，但兩人對決時所增添的火藥味，顯而易見，兩人的「瑜亮情節」也被放大。
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Victor Wembanyama季初陷入低潮，表現未達外界期待。儘管他被視為年度最佳防守球員的有力競爭者，甚至在MVP排行榜中擁有一席之地，近期的表現卻略顯掙扎，表現不穩、命中率欠佳，且過度依賴外線投籃。
開季至今四場比賽，Wembanyama平均每場得到16.5分、11個籃板和2.8次阻攻，數據雖不俗，但表現尚未達到應有水準。
兩長人「瑜亮情節」被放大
兩人之間的競爭源於上賽季的年度最佳新秀之爭，雖然兩人選秀時間相隔兩年，但在職業生涯初期兩人都有著「獨角獸」般的臂展和全面技術，兩人風格相近，也被外界拿來對比。
在雷霆擊潰馬刺後，Holmgren談到兩人競爭的看法：「NBA是商業聯盟，聯盟圍繞著球員競技的舞台。這些對決之所以被宣傳，是因為它們吸引了觀眾的目光，我僅將其視為一種營銷策略。」
Holmgren清楚地了解NBA會利用兩人之間的「競爭」來推廣比賽，但他強調，在場上仍會一視同仁地對待每一場比賽，並將比賽視作一種商業行為。
Wembanyama雖然也試圖保持理性，但兩人對決時所增添的火藥味，顯而易見，兩人的「瑜亮情節」也被放大。