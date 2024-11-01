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由於週四公布的科技巨頭-微軟和臉書母公司Meta Platforms業績不夠理想，科技股領跌，美股明顯受壓，主要指數全部收黑，除那斯達克指數重挫512.78點以外，道瓊也下跌378.08點。綜合外媒報導，本週到目前為止，大型科技公司的獲利情況好壞參半，但週四微軟的財測低於預期、蓋過季度獲利好消息，導致微軟當天股價收跌逾6％；Meta雖然情況稍好，但在公司警告明年用於AI的資本支出將大幅增加後，其股價也下跌了逾4％。大型科技公司的不振也打擊了市場情緒，並讓AI熱潮再度遭受質疑，市場擔心在投資數十億美元用於AI的同時，這些公司能否維持巨大的利潤增長。貝爾德私人財富管理公司的投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）直言：「我認為我們已經到了AI熱情和潛力缺乏的地步。這些公司雖然仍然主打這些主題，並保持有利的長期成長狀況，但並沒有完全實現其定價的成長。」另有分析指出，大型科企的業績指引令人失望，美國大選的不明朗也令市況加劇跌勢。10月31日收盤，美股道瓊工業指數下跌378.08點或0.90%，以41763.46點作收；標普500指數挫跌108.22點或1.86%，收5705.45點；科技股那斯達克指數重挫512.78點或2.76%，收18095.15點；費城半導體指數大跌206.75點或4.01%，收4946.75點。經濟數據方面，美國政府週四公布的數據顯示，聯準會（Fed）偏愛的潛在通膨指標、9月個人消費支出（PCE）物價指數，9月份環比上漲0.3%，同比上漲2.7%，創下4月份以來的最大月度漲幅，支持了聯準會在繼上月大幅降息後，放緩降息步伐的理由。