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知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）因為在2024美國總統大選中，力挺共和黨候選人川普（Donald Trump），在7大關鍵搖擺州大撒幣，每天隨機抽取1名、簽署「支持言論自由和持槍權」請願書的登記選民，贈予其100萬美元，因此遭到費城地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）起訴，卻並未現身週四的聽證會，一度面臨藐視法庭的風險。然而，最新消息傳出，該案將被移交給聯邦法院審理，賓州1名法官10月31日並表示，不會立即推進旨在阻止百萬美元大抽獎的訴訟。綜合《路透社》、《BBC》等外媒報導，費城地方檢察官克拉斯納尋求以非法名義，停止馬斯克繼續灑幣、用「鈔」能力支持川普，但賓州法官福格列塔（Angelo Foglietta）表示，他將暫停訴訟，等待聯邦法院考慮是否受理此案。在克拉斯納的要求下，法官安排在當地時間週四上午舉行法庭聽證會，讓雙方各自展開辯論，但馬斯克沒有到場，而是由律師代表出席，同時尋求將該案移交聯邦法院審理。儘管福格列塔指出，馬斯克作為被告應該親自出席聽證會，但拒絕立即制裁這位科技巨頭。馬斯克透過律師在聲明中主張，克拉斯納提起的訴訟，涉及言論自由權和選舉干擾問題，而這些問題都屬於聯邦法院的管轄範圍。如果聯邦法院選擇不對此事做出裁決，案件將返回州法院，很有可能會拖到下週的大選後。分析認為，克拉斯納希望此案能留在費城的州法院裁決，因為該市主要由民主黨領導。克拉斯納的辦公室已提出緊急動議，要求將此案退回州法院，指控馬斯克的舉動是一種噱頭，旨在拖延時間。與克拉斯納合作的律師薩默斯（John Summers）也表示，會迅速尋求讓該訴訟退回州法院：「畢竟，這是一個涉及州法律問題的案件。」克拉斯納在訴訟中，將馬斯克及其「美國政治行動委員會」列為被告，指控此活動實質上是「非法抽獎」，因為只有「註冊為選民且簽署請願書者」才有資格參加，而根據賓州法律，所有抽獎活動都必須受州監管。不過，有關馬斯克在大選前提供百萬美元特殊「贈品」這件事，一直處於選舉法的灰色地帶，法律專家對於馬斯克是否違法存在分歧，根據美國法律，付錢給人們登記投票是違法的，但積極為川普競選的馬斯克則堅稱，想要獲獎的民眾，不需要註冊為共和黨人，也不一定非得去投票不可。