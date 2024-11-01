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▲康芮颱風襲台，今（1）日仍有許多鄉鎮地區、學校停止上班上課。（圖／記者葉政勳攝）

▲康芮颱風昨（31）日帶強風豪雨襲台，今（1）日部分縣市地區及學校仍然停班停課。（圖／記者蕭涵云攝）

▲康芮颱風帶來強風豪雨，各地災情不斷，今（1）日即便颱風逐漸遠離，仍有不少縣市鄉鎮級學校停班停課。（圖／記者陳明安攝）

康芮颱風目前已經轉為輕颱，持續往北移動，各地風雨也逐漸趨緩，預估台灣本島今（1）日上午逐漸脫離暴風圈，最快上午就會解除本島陸警、下午解除海警。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，台北市：今天正常上班、正常上課。基隆市：今天正常上班、正常上課。新竹市：今天正常上班、正常上課。彰化縣：今天正常上班、正常上課。雲林縣：今天正常上班、正常上課。嘉義市：今天正常上班、正常上課。台南市：今天正常上班、正常上課。澎湖縣：今天正常上班、正常上課。金門縣：今天正常上班、正常上課。