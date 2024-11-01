康芮颱風目前已經轉為輕颱，持續往北移動，各地風雨也逐漸趨緩，預估台灣本島今（1）日上午逐漸脫離暴風圈，最快上午就會解除本島陸警、下午解除海警。而昨（31）日康芮颱風肆虐，帶來不少災情，今天仍有許多縣市部分地區宣布停班停課，苗栗泰安鄉、嘉義縣部分鄉鎮及學校也在早上緊急宣布停班停課，《NOWnews》特別整理1日停班停課等28區域及學校，提醒民眾上班上課不要跑錯哦！
🟡停班停課標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
📍北部1日停班停課資訊
⚠️台北市：今天正常上班、正常上課。文化大學遠距上課；台北市私立立人國際國民中小學 （小學部）今天停止上班、停止上課；台北市指南實驗國民小學附設幼兒園今天照常上班、停止上課）
⚠️新北市：烏來區停止上班及上課；平溪區平溪國中、平溪國小、十分國小、菁桐國小停班課；新店區康橋高中國中部、高中部實施線上授課，其餘各機關學校照常上班及上課。
基隆市：今天正常上班、正常上課。
⚠️桃園市：復興區停止上班上課，其餘各機關學校照常上班及上課。
新竹市：今天正常上班、正常上課。
⚠️新竹縣：尖石鄉全鄉停止上課但正常上班；玉峰村、秀巒村停班課；其餘地區今天正常上班、正常上課。
📍中部1日停班停課資訊
⚠️苗栗縣：今天正常上班、正常上課；泰安鄉今天停止上班課。
⚠️台中市：和平區今天停止上班、停止上課；其餘各機關學校照常上班及上課。
彰化縣：今天正常上班、正常上課。
⚠️南投縣：仁愛鄉、信義鄉以及水里鄉民和國中、民和國小兩校今天停止上班、停止上課；其他鄉鎮正常上班上課。
雲林縣：今天正常上班、正常上課。
📍南部1日停班停課資訊
⚠️嘉義縣：阿里山鄉今天停止上班、停止上課；梅山鄉瑞里國小、瑞峰國小停班課；番路鄉隙頂國小、大湖國小、梅山鄉仁和國小、仁和國小太和分校、竹崎鄉光華國小、中和國小、中興國小停止上班上課；其餘鄉鎮正常上班、正常上課。
嘉義市：今天正常上班、正常上課。
台南市：今天正常上班、正常上課。
⚠️高雄市：今天正常上班上課。另山區桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙5行政區，預估雨量已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，今天5行政區停班停課。
⚠️屏東縣：霧台鄉、春日鄉士文村停止上班、停止上課；其餘鄉鎮市今天正常上班、正常上課。
📍東部1日停班停課資訊
⚠️宜蘭縣：大南澳地區（南澳鄉及蘇澳鎮南強里、朝陽里）以及大同鄉大同國中、四季國小、南山國小3校通報今天停班停課；其餘地區正常上班、上課。
⚠️花蓮縣：秀林鄉、豐濱鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉因清理恢復家園，今天停班停課；瑞穗鄉奇美國小停班停課；其餘地區正常上班、上課。
⚠️台東縣：今天正常上班、正常上課；考量部分地區災情及交通往返安全，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村，今天停止上班、停止上課。
📍離島1日停班停課資訊
澎湖縣：今天正常上班、正常上課。
⚠️連江縣：馬祖地區今天停班停課。
金門縣：今天正常上班、正常上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
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據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
📍北部1日停班停課資訊
⚠️台北市：今天正常上班、正常上課。文化大學遠距上課；台北市私立立人國際國民中小學 （小學部）今天停止上班、停止上課；台北市指南實驗國民小學附設幼兒園今天照常上班、停止上課）
⚠️新北市：烏來區停止上班及上課；平溪區平溪國中、平溪國小、十分國小、菁桐國小停班課；新店區康橋高中國中部、高中部實施線上授課，其餘各機關學校照常上班及上課。
基隆市：今天正常上班、正常上課。
⚠️桃園市：復興區停止上班上課，其餘各機關學校照常上班及上課。
新竹市：今天正常上班、正常上課。
⚠️新竹縣：尖石鄉全鄉停止上課但正常上班；玉峰村、秀巒村停班課；其餘地區今天正常上班、正常上課。
📍中部1日停班停課資訊
⚠️苗栗縣：今天正常上班、正常上課；泰安鄉今天停止上班課。
⚠️台中市：和平區今天停止上班、停止上課；其餘各機關學校照常上班及上課。
彰化縣：今天正常上班、正常上課。
⚠️南投縣：仁愛鄉、信義鄉以及水里鄉民和國中、民和國小兩校今天停止上班、停止上課；其他鄉鎮正常上班上課。
雲林縣：今天正常上班、正常上課。
📍南部1日停班停課資訊
⚠️嘉義縣：阿里山鄉今天停止上班、停止上課；梅山鄉瑞里國小、瑞峰國小停班課；番路鄉隙頂國小、大湖國小、梅山鄉仁和國小、仁和國小太和分校、竹崎鄉光華國小、中和國小、中興國小停止上班上課；其餘鄉鎮正常上班、正常上課。
嘉義市：今天正常上班、正常上課。
台南市：今天正常上班、正常上課。
⚠️高雄市：今天正常上班上課。另山區桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙5行政區，預估雨量已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，今天5行政區停班停課。
⚠️屏東縣：霧台鄉、春日鄉士文村停止上班、停止上課；其餘鄉鎮市今天正常上班、正常上課。
📍東部1日停班停課資訊
⚠️宜蘭縣：大南澳地區（南澳鄉及蘇澳鎮南強里、朝陽里）以及大同鄉大同國中、四季國小、南山國小3校通報今天停班停課；其餘地區正常上班、上課。
⚠️花蓮縣：秀林鄉、豐濱鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉因清理恢復家園，今天停班停課；瑞穗鄉奇美國小停班停課；其餘地區正常上班、上課。
⚠️台東縣：今天正常上班、正常上課；考量部分地區災情及交通往返安全，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村，今天停止上班、停止上課。
📍離島1日停班停課資訊
澎湖縣：今天正常上班、正常上課。
⚠️連江縣：馬祖地區今天停班停課。
金門縣：今天正常上班、正常上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
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