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西班牙遭遇數十年來最嚴重洪災，截至發稿時間為止，死亡人數已攀升至158人，救援隊仍在尋找失蹤人員，這場災難可能成為歐洲50多年來，最嚴重的風暴相關災害。綜合外媒報導，當地時間週二，西班牙東部的瓦倫西亞（Valencia）及週邊地區暴雨成災，部分地區甚至在8小時內就達到相當於1年的降雨量，已是西班牙近代史上最嚴重的洪災，氣象學家表示，氣候變遷正在使此類極端天氣事件，變得更加頻繁、更具破壞性。有居民和反對派政客指控當局，在事前預警、派遣救援隊方面過於緩慢：「如果及時警告，這些人就不會死」；派波爾塔鎮（Paiporta）鎮長阿爾巴特（Maribel Albalat）也痛批，居民們根本沒有收到迫在眉睫的洪水警告，光是她所在的城鎮就有62人罹難：「很多老人待在家裡，還有人去取車，這是陷阱。」西班牙官方並未透露仍然失蹤的人數，但坦言失蹤者「不少」，首相桑切斯（Pedro Sánchez）在訪視災區時表示，當務之急是盡可能拯救生命。西班牙足球甲級聯賽（西甲，LaLiga）在週四的一份聲明中宣布，與遇難者和失蹤者家屬同表哀悼，會盡力提供支持，幫助紅十字會募款協助災民；皇家馬德里球隊（Real Madrid）亦宣布捐贈100萬歐元，相當於台幣3400多萬。