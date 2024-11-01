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▲在中國全國團體錦標賽中，中國大陸好手石宇奇突然身體不適被送醫，也引起外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

台灣一哥周天成昨（31）日在超級300系列德國海洛羽球公開賽，以21：7、21：11擊敗亞塞拜然選手Ade Resky Dwicahyo，挺進男單8強。而另一方面在中國全國團體錦標賽中，中國大陸好手石宇奇突然身體不適被送醫，也引起外界關注。周天成目前世界排名第8，去年他在海洛賽拿下生涯第4冠，今年則要來完成衛冕，他於本屆賽會首輪以21：14、21：14輕取德國選手Aaron Sonnenschein，踏出連霸第一步。今天面對過去是印尼籍的Ade Resky Dwicahyo，周天成全場壓制，首局以懸殊的21：７先下一城；次局同樣是早早拉開分差，最終順利晉級男單8強。下一輪對手是丹麥的Rasmus Gemke，過去6次交手周天成取得5勝。而另一方面，在10月31日進行的中國全國團體錦標賽上，在8強戰中代表江蘇隊的石宇奇，在第三單打點的比賽中突然身體不適，被送往醫院緊急治療。石宇奇此役對上上海隊的楊海超，在1：9的情況下申請醫療暫停，經過醫生判斷，他立刻被送往醫院急診治療，目前正住院觀察中。