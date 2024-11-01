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強颱康芮襲台，造成各地不少災情，不過北北基桃4縣市依據氣象署數據評估後，於10日31日晚間8時共同宣布今（1）日正常上班上課，僅烏來地區停班課，可有民眾出門上班時，卻發現路上一堆樹倒情況，紛紛到台北市長蔣萬安臉書留言抱怨「樹倒在汽機車上，沒移開怎麼開車上班？樹倒在路上，要怎麼開車騎車？確定車子沒有壞掉的問題需要處理嗎？馬路都不用清理嗎？判斷能力是否有問題？」蔣萬安於臉書宣布，康芮已經減弱為中度颱風，逐漸離開台灣本島，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，因此台北市1日正常上班上課。今晚康芮颱風的風勢、雨勢來到高峰，根據中央氣象署預測，隨著颱風中心過境，康芮的強度將持續減弱，台北市也將脫離暴風圈。消息曝光後，文山區萬興里里長陳峙穎就在臉書向蔣萬安喊話，表示北市多處路樹倒塌，大範圍停電，晚間勢必無法全部處理，希望市府能考量災後復原，重新評估1日是否上班。而民眾今天一早上班，發現一堆路樹倒在馬路上，紛紛湧入蔣萬安臉書留言抱怨「仰德大道路樹倒一堆，雙向車道都要跨雙黃線閃樹閃車，這是練開車技術嗎？仰德2、3段後面更慘，整個路樹倒了一整個車道，來不及拍錄」、「台北人可以開始po路上的障礙物給蔣萬安看了」、「樹倒在汽機車上，沒移開怎麼開車上班？樹倒在路上，要怎麼開車騎車？確定車子沒有壞掉的問題需要處理嗎？馬路都不用清理嗎？判斷能力是否有問題？」不過也有民眾力挺，「支持市長決策，不用理會那些酸民，今天就很明顯沒雨了」、「放也罵，不放也罵，到時候放了，會不會百貨公司KTV電影院都是人，這時候都風雨無阻了」。