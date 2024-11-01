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▲愷樂兒子身穿南瓜裝，肉嘟嘟的身形超可愛，側臉萌味十足。（圖／愷樂IG）

▲愷樂曾曬母子合照，笑說兒子是她今年最棒的生日禮物。（圖／愷樂IG）

女星愷樂（蝴蝶姐姐）離開演藝圈長達4年時間，今年9月突公開自己當媽媽的好消息，生下寶貝兒子，雖然愷樂沒透露結婚對象是誰，但仍收穫不少祝福。昨（31）日颱風夜是一年一度的萬聖節，愷樂也曬出兒子身穿「南瓜裝」的可愛照片，雖然只拍到寶寶的側臉、背影，肉嘟嘟的模樣還是融化大批粉絲，紛紛留言直呼「敲可愛！」認為兒子的萌樣肯定遺傳了媽媽的優秀基因。愷樂自從生娃當媽後，就開始恢復IG發文的習慣，甚至開通Threads帳號和粉絲互動。昨晚她就貼出兒子穿著「南瓜裝」在床上爬來爬去的照片、影片，笑說「獲得一顆小南瓜」，看得出來心情很愉悅。愷樂的兒子估算還不滿1歲，肉嘟嘟的側臉曝光，超級可愛，完全遺傳了愷樂的大眼睛基因，粉絲見狀也紛紛留言稱讚，「好想咬一口」、「敲～～可愛的寶」、「太療癒了吧！尤其那個小胖腿」、「哪來這麼可愛的小南瓜」、「太Q了啦」。而目前全身心投入育兒的愷樂，9月生日時也貼出抱著兒子的照片，甜喊：「你是最棒的禮物，過了一個最棒的生日」。10月則在Threads上發了兩篇串文，包含：「育兒沒有颱風假」、「我的嬰兒起得比公雞還早」。不少粉絲敲碗希望愷樂回歸演藝圈，還喊話愷樂：「哄完（小孩）練舞了！」愷樂則笑回：「哈哈哈先不要」，估計還沒有復出的計畫。