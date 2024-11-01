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康芮颱風襲台，原本劉德華10月31日晚上的台北小巨蛋演唱會照常舉辦，可主辦單位在入場前3個小時，才臨時宣布取消，引來不少批評聲浪。民進黨立委王定宇在臉書表示，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，演唱會不值得去看上一眼。對此，媒體人謝寒冰傻眼表示，劉德華本來就是中國人，在政治上的選擇關王定宇什麼事？謝寒冰10月31日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，人家喜歡去看什麼，是人家的自由。劉德華本就是中國人，在政治上的選擇關王定宇什麼事。劉德華是演藝圈非常少有的與人為善、熱心公益，王定宇連這樣的藝人都要批評，根本是在幫民進黨製造敵人；王定宇已經大到只要別人意見跟他不一樣，就不值得一顧，只有他是對的，別人都是錯的。針對劉德華演唱會在當天才宣布取消一事，謝寒冰認為，畢竟是遇到颱風，有更嚴謹的方法去做，歌迷在狂風驟雨中往返，還是要先考量安全，若一開始就知道今天會有颱風，先把補救方法說好，就能省去大家到現場後又回去，往返過程中可能發生的很多意外。而主辦單位也擔心若取消會讓很多歌迷會非常失望，可能會被罵，不過後來決定11月2日補辦，算是給歌迷一個交代。