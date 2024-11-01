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▲日籍球星大谷翔平，在洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍後，開心和隊友噴香檳慶祝，這是他高中時就寫下的生涯目標。（圖／美聯社／達志影像）

我們應該做什麼以及如何努力才能實現我們的遠大夢想？世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊陣中球星大谷翔平，在高中時就製作了一份「目標達成表」，為成為一流的職業棒球運動員而努力練習，踏實地往上爬。根據日本《產經新聞》報導，這樣的作法在日本國內受到推崇，目前日本國家教育已經將「目標達成表」作為國小五年級的教材之一，希望幫助那些不知道該怎麼做才能實現夢想和目標的孩子們，在年少時候就設定好達成人生夢想的計畫。大谷翔平實現了當年他在花卷東高校時期立下的「26歲拿下世界大賽冠軍及結婚」的人生目標。雖然比當初預計達成的歲數晚了4年，但大谷確實正逐步完成所有人生夢想，他近年陸續在：進入大聯盟、率日本隊WBC奪冠、結婚、世界大賽奪冠等項目上「打勾」，一步步踏實地達成目標，相當讓人敬佩。這張表是大谷翔平在家鄉岩手縣花卷東高校時完成的，在那裡他寫下了實現目標所需要做到的事情，核心目標是「被8支職業棒球隊選中」，為了實現這一目標，他設定了8個中階目標，包括「身體發展」、「心理健康」和「加強變化球」。而為了確實達成每個中級目標，他又設定了8個子目標，包括：「晚上7碗飯和早上三碗飯」、「為你的朋友著想」將計畫分成73項，有計畫地去執行。日本中央大學國際情報學系岡嶋裕史也對大谷製作的表格給予了高度評價，直言：「每個不同的項目都被細分為多個部分，他分析自己的能力令人驚嘆，即使他追求不同的職業而不是棒球，他也會取得巨大的成功。」日本全國小學自2020年起開始實施電腦程式設計教育，旨在幫助學生獲得「邏輯思考」的能力。岡嶋裕史認為這是很重要的能力，「即使是像建造一艘豪華遊輪這樣艱鉅的任務，如果你將其分解為螺絲、船艙等部件，就可以簡化問題並使其更加簡單。通過將這些東西組裝在一起，我們就能夠完成原本不可能完成的大型專案。」大谷翔平在這之前，就已經已經理解到他想達成的目標需要一步步來，且不僅僅是要加強棒球專項的部分，其他方面也需要發展，岡嶋裕史對此加以推崇，「運動員不該認為只需要鍛煉身體就夠了，還要關注自己的心理健康、倫理道德等等。他（大谷）早已意識到這一點。」現在，該表格目前是光村圖書出版社於2018年出版、日本國小五年級倫理課教科書。該公司的出版編輯也在昨天對大谷翔平奪得世界大賽冠軍表示祝賀，並解釋了當初出版的緣由：「我們希望那些不知道該怎麼做才能實現夢想和目標的孩子們，可以通過大谷先生的『目標達成表』來思考什麼對他們來說是重要的。」18 歲：和大聯盟球隊簽約19歲：學習英文、升上3A20歲：上大聯盟、年薪15億日元21歲：進入先發輪值、單季16勝22歲：獲得賽揚獎23歲：入選經典賽日本隊24歲：投出「無安打比賽」、達成單季25勝25歲：投出全世界最快的175公里速球27歲：入選經典賽日本隊、獲選MVP28歲：長子出生29歲：第2度投出「無安打比賽」30歲：成為大聯盟日本最多勝投手31歲：長女出生32歲：第2度拿下世界大賽冠軍33歲：次子出生34歲：第3度拿下世界大賽冠軍35歲：入選經典賽日本隊36歲：締造最多三振紀錄37歲：長子開始學打棒球38歲：成績衰退，開始考慮退休的事39歲：決定打完今年球季，明年退休40歲：生涯最後一戰投出「無安打比賽」41歲：返回日本42歲：將美國棒球系統引進日本57歲：從球界正式退休58歲：回岩手縣故鄉59歲：擔任少棒聯盟監督60歲：前往夏威夷旅行