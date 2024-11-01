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康芮颱風席捲全台，僅僅5小時，在全台各地都帶來災情，根據災害防救辦公室統計，截至今（1）日早上6點止，光是台北市就接獲3370件災情，包括樹木傾倒1972件、民生基礎設施414件、建物毀損355件、環境污染86件等，目前仍有千件路樹傾倒、百件廣告招牌掉落或欲墜待排除。今（1）日晨凌晨1點多，內湖文德所所長發現堤頂大道有21處路樹傾倒，阻擋來往車輛通行，內湖分局文德所所長就率7名員警到現場排除，持鋸子、砍刀等工具，耗時近3小時，直至近凌晨4時僅剩餘1處，因路樹過於龐大，僅能拉設管制線、放三角錐及警示閃燈，經通報由環保單位清除。雖然康芮颱風陸警預計今天上午解除，全台各地幾乎都正常上班課，不過康芮颱風帶來的影響不小。根據台北市災害防救辦公室指出，康芮颱風於市區持續出現超過11級以上強陣風的時間為5小時以上（最強陣風為11級），僅次於當年的蘇迪勒颱風(蘇迪勒颱風於市區持續出現超過11級以上強陣風的時間長達8小時以上（最強陣風達13級）。另平地最大陣風11級（台北、天母、科教館測站）、山區最大陣風為北投區大屯山測站達15級。雨量部分，從發布海上颱風警報29日17時30分至1日6時止，平地降雨熱區為南港區宜興橋站474.5毫米（最大24小時累積雨量為317毫米、最大1小時降雨為54.5毫米），山區於北投區竹子湖站531.5毫米。在人員傷亡部分，台北市因颱風致死亡1人、受傷83人，截至今上午6點，已有66人離院，10人於急診處置留院觀察、7人持續住院觀察。