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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案被羈押禁見，台北地方法院原定10月31日召開延押庭，但受強颱康芮影響而順延至今（1）日。媒體人蘭萱表示，若柯文哲凝結出來的這些年輕人選擇和國民黨繼續合作，對於民進黨來說，就吃不了兜著走。蘭萱在節目《少康戰情室》表示，他認為這次柯文哲案的政治操作動作實在太明顯，所有人都看得出來，若延押成功，2個月後真的是起訴書寫不出來，沒有看到任何非常確鑿的證據，但柯文哲這次的案件讓他沒死也半條命，整個政治威信已經沒有了，政治信任資產也已經降到相當低，因為還有政治獻金處理的問題。而在2028總統大選當中，柯文哲或許不會再扮演總統賴清德未來威脅的角色。不過蘭萱指出，但就民眾黨來說，柯文哲還是相當程度有一定影響，他凝結出來的這些年輕人，不管是比較改革派的，還是比較中間的，他們如果不願靠向民進黨，接下來反而和國民黨繼續合作，對民進黨來說，就是吃不了兜著走。