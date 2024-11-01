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▲日本國寶級演員西田敏行10月17日因心臟病發作在家中過世，享壽76歲。（圖／《派遣女醫X》X）

▲木村拓哉在廣播節目中哀悼西田敏行，但「彩虹橋」被日本人視為形容寵物過世的用詞。（圖／木村拓哉IG）

日本不老男神木村拓哉上月27日在廣播節目中，哀悼過世的76歲資深男演員西田敏行，他沉痛的說：「非常感謝您帶給大家無數的笑容，希望您在跨越了彩虹橋的另一端後，能聽著喜歡的音樂，享受最愛的美酒。」但其中「彩虹橋」的用詞引發觀眾議論，因為彩虹橋多半是用在形容寵物過世後上天堂，粉絲認為木村拓哉把這句話用在西田敏行身上根本是「對死者大不敬」，紛紛砲轟木村拓哉失言了。51歲的木村拓哉和西田敏行曾多次在戲劇中合作，上月17日西田敏行被發現倒在東京都世田谷區的家中，因心臟病逝世，享壽76歲，令廣大影迷為之不捨。木村拓哉27日在廣播節目上也提到西田敏行，他稱讚對方真的是很棒的前輩，在片場始終能保持笑容，帶給大家歡樂，讓他深深佩服。木村拓哉也說，希望西田敏行在「彩虹橋」的另一端，可以好好的休息，享受自己最愛的美酒和音樂。但這句用詞引起無數民眾討論，紛紛認為木村拓哉失言了，因為「彩虹橋」多半是用在形容寵物過世的用語，拿來哀悼前輩西田敏行非常不禮貌，也讓不少日本網友忍不住開嗆木村拓哉，「對前輩的用詞應該要更謹慎吧」、「連彩虹橋的意思都不清楚，真不應該」、「是把西田當寵物嗎？」而這其實不是木村拓哉第一次被群眾抨擊「失言」，先前傑尼斯事務所（現改名SMILE-UP.）已故創辦人強尼喜多川爆出性侵醜聞時，木村拓哉也在社交平台引用對方名言「show must go on！」發文，被批是火上澆油。今年8月底颱風襲擊日本時，各地發生慘重災情，木村拓哉也上傳了自己的自拍照，稱自己很關心颱風動態。此舉雖然沒有惡意，但也被酸民攻擊很不合時宜，有幸災樂禍的感覺，可見木村拓哉真的是人紅是非多，一舉一動都會被放大檢視。