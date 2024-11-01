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▲華航班機因為颱風降落不成，有網友拍下華航班機商務艙乘客暴走畫面，地勤人員疑似跪地道歉影片瘋傳。（圖/Threads）

康芮颱風昨（31）日影響台灣最為劇烈，國內外班機許多航班都受到影響，不過也有些航班照飛，但因為昨天風雨實在太大，許多航班降落時遇到困難，不斷重飛再找機會降落，在社群平台上許多人都發出在機上搖晃的畫面，許多網友日前在社群平台「Threads」貼文發出自己在颱風乘坐班機在空中搖晃的畫面，有人班機成功降落，也有人班機盤旋好幾次都降落失敗，因此先轉往其他地方等候風雨漸歇。其中有一名旅客貼文提到只見貼出的畫面當中，一名身穿黑衣的旅客站在走道上叉腰，而前方則是一名華航地勤人員跪在地上，但實際談話內容因距離遙遠聽不清楚，貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼表示、「完全沒必要，颱風天能飛已經很好了....硬要降落出事怎麼辦？」而該貼文也被民進黨桃園市議員黃瓊慧關注，讓她氣得在臉書分享表示「看到華航地勤向商務艙旅客下跪道歉影片，真的覺得難過又生氣，黃瓊慧說「華航也應該檢視為什麼三番兩次都讓地勤人員出來跪，」對此，華航也回應表示：「受到康芮颱風影響，本公司以安全為優先考量審慎應變，部份航班依場站起降標準啟動備降計劃，