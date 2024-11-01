康芮颱風昨（31）日影響台灣最為劇烈，國內外班機許多航班都受到影響，不過也有些航班照飛，但因為昨天風雨實在太大，許多航班降落時遇到困難，不斷重飛再找機會降落，在社群平台上許多人都發出在機上搖晃的畫面，甚至華航有班機3度降落失敗，引發乘客不滿，有旅客拍下地勤人員上機向旅客跪地道歉畫面，引起熱烈討論。
許多網友日前在社群平台「Threads」貼文發出自己在颱風乘坐班機在空中搖晃的畫面，有人班機成功降落，也有人班機盤旋好幾次都降落失敗，因此先轉往其他地方等候風雨漸歇。其中有一名旅客貼文提到「我是今天CI782的航班，剛剛降落桃機三次失敗，現在在高雄加油等飛回台北，然後商務艙旅客暴走，地勤上來跪地道歉。」
只見貼出的畫面當中，一名身穿黑衣的旅客站在走道上叉腰，而前方則是一名華航地勤人員跪在地上，但實際談話內容因距離遙遠聽不清楚，也讓該旅客忍不住吐槽表示：「真佩服那位旅客還能發飆，我剛剛連抓嘔吐袋的力氣都沒有了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼表示「商務艙沒有比較有優越感好嗎？真的出事誰能負責」、「商務艙自以為很跩嗎？能平安落地就已經很感恩了，又不是只有你的行程被耽誤」、「看了真的很難過，到底為什麼要為難機組人員」、「完全沒必要，颱風天能飛已經很好了....硬要降落出事怎麼辦？」
華航降落失敗地勤人員跪地道歉！市議員氣炸、華航回應了
而該貼文也被民進黨桃園市議員黃瓊慧關注，讓她氣得在臉書分享表示「看到華航地勤向商務艙旅客下跪道歉影片，真的覺得難過又生氣，誰不想順利降落趕快回家？颱風影響天氣因素，飛機才沒辦法順利降落，大家都該互信體諒吧！亂發脾氣的奧客應該被航空公司列為永久黑名單，根本影響飛航安全！」
黃瓊慧說「華航也應該檢視為什麼三番兩次都讓地勤人員出來跪，雖然是服務業但也不用做成這樣，希望華航能站出來挺員工！」對此，華航也回應表示：「受到康芮颱風影響，本公司以安全為優先考量審慎應變，部份航班依場站起降標準啟動備降計劃，空地勤人員也竭力服務，以蹲姿靠近旅客，說明航班狀況。」
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只見貼出的畫面當中，一名身穿黑衣的旅客站在走道上叉腰，而前方則是一名華航地勤人員跪在地上，但實際談話內容因距離遙遠聽不清楚，也讓該旅客忍不住吐槽表示：「真佩服那位旅客還能發飆，我剛剛連抓嘔吐袋的力氣都沒有了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼表示「商務艙沒有比較有優越感好嗎？真的出事誰能負責」、「商務艙自以為很跩嗎？能平安落地就已經很感恩了，又不是只有你的行程被耽誤」、「看了真的很難過，到底為什麼要為難機組人員」、「完全沒必要，颱風天能飛已經很好了....硬要降落出事怎麼辦？」
華航降落失敗地勤人員跪地道歉！市議員氣炸、華航回應了
而該貼文也被民進黨桃園市議員黃瓊慧關注，讓她氣得在臉書分享表示「看到華航地勤向商務艙旅客下跪道歉影片，真的覺得難過又生氣，誰不想順利降落趕快回家？颱風影響天氣因素，飛機才沒辦法順利降落，大家都該互信體諒吧！亂發脾氣的奧客應該被航空公司列為永久黑名單，根本影響飛航安全！」
黃瓊慧說「華航也應該檢視為什麼三番兩次都讓地勤人員出來跪，雖然是服務業但也不用做成這樣，希望華航能站出來挺員工！」對此，華航也回應表示：「受到康芮颱風影響，本公司以安全為優先考量審慎應變，部份航班依場站起降標準啟動備降計劃，空地勤人員也竭力服務，以蹲姿靠近旅客，說明航班狀況。」
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