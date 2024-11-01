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強颱康芮襲台，造成各地不少災情，不過北北基桃4縣市依據氣象署數據評估後，於10日31日晚間8時共同宣布今（1）日正常上班上課，台北市長蔣萬安也在臉書PO出停班停課的圖卡。不過有網友發現蔣萬安的颱風貼文有一個巧妙的規則，「蔣萬安只有宣告放颱風假時，貼文會附上他帥帥的照片，若宣告正常上班上課則否。」一名網友在臉書發文表示，颱風天夜晚習慣性看一下蔣萬安的臉書，確認明天是否要上班，發現有人竟然因為正常上班而留言「市長你不帥了」，讓他覺得真是很有趣的心態。該名網友說，好奇心驅使下讓他又往上一個颱風貼文滑去，竟然不小心發現了一個巧妙的規則：「蔣萬安只有宣告放颱風假時，貼文會附上他帥帥的照片，若宣告正常上班上課則否。」而這規則在蔣萬安在任公告的9次中都能精準預測；蔣萬安從2024年起才開始透過臉書公告颱風是否放假，2024至今總共公告9次，「2024.7.24 停班停課，附帥照；2024.7.25 停班停課，附帥照；2024.7.26 上班上課，無照；2024.10.1 上班上課，無照；2024.10.2 停班停課，附帥照；2024.10.3 停班停課，附帥照；2024.10.4 上班上課，無照；2024.10.31 停班停課，附帥照；2024.11.1 上班上課，無照。」該名網友表示，最近很流行用AI確認機率，因此他也讓ChatGPT計算連續9次都預測正確的機率，答案是0.195%，「看來我們的人民保母真的會用自己的帥照來做形象控制，正向放假情緒與帥市長連結，負向情緒就避開免得掃到颱風尾」，他也補充，「比對一下五都市長，只有侯友宜跟蔣採取同樣策略，選在放颱風假時放上自己的玉照，看來兩位對自己容貌能安定民心很有信心！」