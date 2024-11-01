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▲台灣本島已經脫離颱風警戒範圍，颱風通過馬祖東方近海，預計今全台海警陸警會陸續解除。（圖／翻攝氣象署官網）

▲氣象署針對苗栗、台中、南投、嘉義、高雄山區發布豪雨特報。（圖／氣象署提供）

（中央氣象署11/01 08:30更新）康芮颱風已經在今早轉為輕颱，剛剛8:30也已經氣象署針對針對台灣本島解除陸警，目前中心位在馬祖東北方海面，向東北轉東北東移動，預計今中午前全台包含離島陸海警報陸續解除。康芮颱風來得快去得快，今一早8點台灣本島就已經解除陸警。中央氣象署預報員林定宜表示，最快11點全台包含馬祖海陸警報都會陸續解除，目前颱風還有持續減弱的狀態，預料會用輕颱離開台灣。林定宜說明，康芮颱風的影響是今年有登陸的颱風裡最為全面的，全台這兩天都有感受到強風大雨，蘭嶼、綠島甚至合歡山上都有測得17級以上的強風，本島東部有15～16級強風，台北也飆到了11級風，造成不少路樹倒塌。康芮颱風警暴時間為3天，但從中心登陸本島一直到出海，用強颱姿態登陸，快速過山，在台灣僅5小時就急奔出海，觸陸後受到台灣崎嶇地形影響後整個削弱了強度，是一個發展快速的颱風，整體來看康芮颱風是一顆「又大、又強、跑得快且影響全面」的秋季颱風，預料會成為今年最後一顆颱風。根據目前最新資料顯示，康芮颱風目前中心位在馬祖東北方海面，向東北轉東北東移動，臺灣本島已脫離暴風圈，對馬祖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。今天陸上受到颱風及其外圍環流影響，今(1)日馬祖、新竹以北、基隆北海岸、宜蘭沿海空曠地區有9至10級強陣風，其他地區還會有有較強陣風。臺灣附近各海面及巴士海峽風浪仍大並有長浪發生，有2至4米左右浪高，尤其馬祖沿海可達6米以上。