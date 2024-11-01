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2024美國大選下週就要舉行，賀錦麗、川普加緊造勢腳步，而美國多地也陸續出現反川普的惡搞雕像，有的造型是一坨排泄物，也有的是顯示為沒穿衣服的川普。根據《費城問詢報》報導，當地時間週四，一座巨大的川普裸體雕像出現在街頭，已是近來第2座，但最新的這座更高、更猥瑣，細節也過於精緻，被用起重機掛在肯辛頓大道上，路人紛紛投以好奇的眼光，還有人建議可以把一面波多黎各的國旗拿來，包在川普雕像的下半身。報導提到，這並非該座雕像首次亮相，過去1個月，「它」已相繼出現在拉斯維加斯、底特律和鳳凰城等地。有費城當地的共和黨官員引述警方說法，稱原先一群藝術家們租用了這個空間24小時，用來展示雕像，但由於雕像的性質特殊，警方已要求將其拆除。在這之前，還有川普的反對者將一坨大便造型的雕像，放到華府國會大廈門口，還立了個牌子，諷刺的寫著：「這是為了紀念2021年1月6日闖入美國國會大廈的『勇敢男女』，他們在這些神聖的大廳裡搶劫、大小便，為的是推翻選舉。」