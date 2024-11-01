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▲國防部長顧立雄。（圖／記者呂炯昌攝，2024.11.01）

陸軍編列325億餘元預算，向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS），被國軍視為反制共軍登陸重要武器。陸軍今年起派員赴美將接裝海馬斯多管火箭系統，不過有中國網友卻在微博貼出國軍官兵在美受訓照片，甚至出現我國旗與美國、愛沙尼亞、羅馬尼亞等國旗，遭質疑是否有洩密疑慮。對此，國防部長顧立雄今（1）日表示，海馬斯的訓練本來就是公開資訊，沒有揭漏其他進一步個資，不過還是會向美方反映。立院今日邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。由於康芮颱風導致北市路樹倒塌，上午上班尖峰時間交通塞車，平時約8點50分就到立院的顧立雄到9點07分才抵達立院，成為最晚到立院的內閣官員。媒體詢問國軍赴美接裝海馬斯官兵照片外洩一事，顧立雄表示，「我們購買海馬斯的訓練本來就是公開資訊，相關接露的姓名屬於一般性訓練，沒有揭漏其他進一步個資，不過我們還是會向美方反映。」媒體追問今天上班的路是不是大塞車？顧立雄則是沒有回應，快步進入議場。